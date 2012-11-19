قانون جامع حمایت از نخبگان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید سهراب پور در دیدار شورای معاونان بنیاد ملی نخبگان با اعضای هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: این بنیاد از ابتکارات مقام معظم رهبری بوده که از سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرده است.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به حمایت های بنیاد از نخبگان تصریح کرد: خوشبختانه با حمایت های صورت گرفته از نخبگان و استعدادهای برتر امروز شاهد پیشرفت علم در کشور هستیم.

وی در ادامه در رابطه با قانون جامع نخبگان، خاطرنشان کرد: تدوین قانون نخبگان یکی از پیشنهاد هایی بود که از سوی مسئولان این حوزه مطرح و پس از یک سال بررسی مستمر مصوب شد و به تازگی نیز از سوی رییس جمهور ابلاغ شده است.

سهراب پور تاکید کرد: امور نخبگان، تنها به بنیاد ملی نخبگان مرتبط نیست، بلکه سایر دستگاه های مربوطه نیز باید این بنیاد را برای دستیابی به اهداف تعیین شده یاری کنند.