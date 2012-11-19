اجرای عدالت سبب پویایی جامعه اسلامی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حکیمی بعد از ظهر دوشنبه در گردهمایی اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های اجرایی استان گلستان افزود: جامعه سالم جامعه ای است که در آن حق کسی ضایع نشود، در واقع عدالت در آن اجراشود و قانون در آن برای همه به طوریکسان باشد.

وی ابراز داشت: یکی از کارهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که می خواهد شرایط برابر رشد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وغیره را برای همه افراد جامعه از کارگر تا کارمند و غیره را فراهم کند.

وی عنوان کرد: دو نکته اساسی در عدالت وجود دارد که یکی این است که هر چیزی جای خود قرار می گیرد و دوم اینکه همه به حق اصلی خودمی رسند ولی در بخشش به یک یا چند نفرفقط توجه می شود.

حکیمی اذعان داشت: امروزه جامعه ای که بخواهد رشد کند باید عدالت و قانون در آن باشد، ما در جامعه ای با فرهنگ اسلامی رشد کرده ایم و این فرهنگ به مامی گوید همیشه حق را بگو، حتی اگر علیه خودت باشد، پس اجرای عدالت در همه زمینه ها باعث زنده ماندن جامعه اسلامیست.

وی افزود: برخی می گویند دین جدای از سیاست است که مخالف آن هستم، چون دین است که به عدالت کار دارد، پس دین نسبت به سیاست بی تفاوت نیست و برای اینکه عدالت اجتماعی در جامعه رعایت شود باید قانون مدار باشیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به وجدان کاری در کار گفت: اگرهرشخصی وجدان کاری را در کاری که به عهده گرفته با توجه به امربه معروف و نهی از منکررعایت کند، بسیاری از مشکلات کاری برطرف می شود و ما باید جلوی افرادی که قانون شکنی می کنند، بایستیم.

محمدرضاحکیمی ابرازداشت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر، عامل بقای احکام و نماز در جامعه است که بوسیله توجه به آن است که نماز می خوانند وروزه می گیرند.

وی بیان داشت: برای احیای امربه معروف ونهی از منکر، قسمتی از آن برعهده مسئولین امر و قسمتی از آن برعهده مردم است، یعنی باید برای تبلیغ امربه معروف و نهی از منکرمی توان متخصصی در این زمینه داشته باشیم تا بتوانندهمه را هدایت کنند.



وی خاطرنشان کرد: امروزه مردم نباید امر به معروف را ترک کنند، بلکه باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند تا با این کار جلوی خیلی ازبدی ها وظلم ها توسط آحاد ملت گرفته شود.

حکیمی با اشاره به شیوه های تبلیغ امر به معروف ونهی از منکر اذعان داشت: در تبلیغ این فریضه دینی شیوه های وجود دارد که یکی از بهترین شیوه ها، شیوه الگویی است.



وی افزود: مسئولین اداری باید بدانند زمانی به یک جامعه ایده آل می رسیم که عدالت وقانون در آن به درستی اجراشود و هر شخصی که لیاقتش را دارد در ادارات سر جای خود بنشیند واز پارتی بازی استفاده نکنیم.

این پژوهشگر گفت: یکی دیگراز عوامل رشد جامعه سپردن کار به دست کارآگاهان متخصص در آن کاراست که متاسفانه امروزمی بینیم خیلی از افراد در ادارات در جای اصلی خود قرارندارند که اگراصلاح نشود رشدی نخواهیم کرد.

وی در پایان ابراز داشت: در اجرای امربه معروف ونهی از منکر نباید بحث خودستایی وجود داشته باشد، بلکه باید با احترام برخورد کنیم.