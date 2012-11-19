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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۴۳

رئوفی نژاد:

مدیران دولتی در زنجان هیچ تخلفی درزمینه احداث باغ شهرها ندارند

مدیران دولتی در زنجان هیچ تخلفی درزمینه احداث باغ شهرها ندارند

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: هیچ یک از مدیران دولتهاتی نهم و دهم در استان پای نامه های تغییر کاربری اراضی و تبدیل آنها به باغ شهرها را امضا نکرده اند و تخلفی در این زمینه ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر دوشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‎المال، افزود: در سال‌های اخیر حتی یک وجب زمین به دستور مدیر و دستگاهی به‌عنوان باغشهر واگذار نشده، این در صورتی است که برخی از دستگاه‎های اجرایی اخبار کذب در این زمینه منتشر کرده‎اند در حالیکه زنجان اولین استانی بود که قبل از تصویب مجلس، کمیته ساماندهی باغستان‎های استان را تشکیل داد.
 
وی با بیان اینکه مدیران مسئول حفظ بیت‎المال هستند و نباید وظایف خود را به دیگری محول کنند ادامه داد: وظایف همه دستگاه‌ها و مدیران مشخص است و باید با تحمل انتقادات در چارچوب قانون به دنبال راه حل بود. نباید موضع بی منطق داشته و برپایه احساسات از موضوعات مطرح شده دفاع شود. انتظار می‌رود مسئولان کاربردی‎تر حرکت کرده و اگر مانعی بود با همکاری یکدیگر در راستای قانون عمل شود.
 
رئوفی نژاد افزود: 80 درصد تخلفات در زمینه اراضی ملی در استان زنجان بدون سند و قطعه‌بندی زمین انجام می‌شود. 
 
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد کوتاهی و عدم جدیت سبب بروز این تخلفات می‌شود، زیرا کسانی که با کاغذبازی ایجاد اخلال می‌کنند، انگشت شمار هستند ولی هیچ برخوردی با آنها نمی‌شود.
کد مطلب 1747970

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