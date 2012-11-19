مدیران دولتی در زنجان هیچ تخلفی درزمینه احداث باغ شهرها ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد ظهر دوشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال، افزود: در سالهای اخیر حتی یک وجب زمین به دستور مدیر و دستگاهی بهعنوان باغشهر واگذار نشده، این در صورتی است که برخی از دستگاههای اجرایی اخبار کذب در این زمینه منتشر کردهاند در حالیکه زنجان اولین استانی بود که قبل از تصویب مجلس، کمیته ساماندهی باغستانهای استان را تشکیل داد.
وی با بیان اینکه مدیران مسئول حفظ بیتالمال هستند و نباید وظایف خود را به دیگری محول کنند ادامه داد: وظایف همه دستگاهها و مدیران مشخص است و باید با تحمل انتقادات در چارچوب قانون به دنبال راه حل بود. نباید موضع بی منطق داشته و برپایه احساسات از موضوعات مطرح شده دفاع شود. انتظار میرود مسئولان کاربردیتر حرکت کرده و اگر مانعی بود با همکاری یکدیگر در راستای قانون عمل شود.
رئوفی نژاد افزود: 80 درصد تخلفات در زمینه اراضی ملی در استان زنجان بدون سند و قطعهبندی زمین انجام میشود.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد کوتاهی و عدم جدیت سبب بروز این تخلفات میشود، زیرا کسانی که با کاغذبازی ایجاد اخلال میکنند، انگشت شمار هستند ولی هیچ برخوردی با آنها نمیشود.
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