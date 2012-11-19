مدیران دولتی در زنجان هیچ تخلفی درزمینه احداث باغ شهرها ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر دوشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‎المال، افزود: در سال‌های اخیر حتی یک وجب زمین به دستور مدیر و دستگاهی به‌عنوان باغشهر واگذار نشده، این در صورتی است که برخی از دستگاه‎های اجرایی اخبار کذب در این زمینه منتشر کرده‎اند در حالیکه زنجان اولین استانی بود که قبل از تصویب مجلس، کمیته ساماندهی باغستان‎های استان را تشکیل داد.

وی با بیان اینکه مدیران مسئول حفظ بیت‎المال هستند و نباید وظایف خود را به دیگری محول کنند ادامه داد: وظایف همه دستگاه‌ها و مدیران مشخص است و باید با تحمل انتقادات در چارچوب قانون به دنبال راه حل بود. نباید موضع بی منطق داشته و برپایه احساسات از موضوعات مطرح شده دفاع شود. انتظار می‌رود مسئولان کاربردی‎تر حرکت کرده و اگر مانعی بود با همکاری یکدیگر در راستای قانون عمل شود.

رئوفی نژاد افزود: 80 درصد تخلفات در زمینه اراضی ملی در استان زنجان بدون سند و قطعه‌بندی زمین انجام می‌شود.