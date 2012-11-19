ایران و ترکیه به توافق جدید تجاری دست یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین اجلاس استانداران مرزی ایران و ترکیه با حضور مقامات دو کشور در استان ”آغری“ واقع در شرق ترکیه برگزار شد.



در این اجلاس که با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و بازرگانی بین ایران و ترکیه برگزار شد، علی سعیدلو، معاون رئیس جمهور در امور بین‌الملل کشورمان و ”جودت ایلماز“، وزیر توسعه دولت ترکیه بر گسترش مناسبات اقتصادی و افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور و همچنین لزوم تجهیز و توسعه گمرکات مرزی تأکید کردند.



در این اجلاس چهار کارگروه کارشناسی و تخصصی با حضور مقامات دو کشور و تجار و بازرگانان برگزار و ضمن پیگیری تفاهم‌نامه‌های قبلی، اسناد همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی بین مقامات دو کشور به امضا رسید.



مهم‌ترین مفاد تفاهم‌نامه تازه دو کشور که به امضای ”وحید جلال‌زاده“، استاندار آذربایجان غربی و ”تکین ارسلان“، استاندار آغری به نمایندگی از پنج استان ترکیه رسیده است، حاوی گسترش همکاری‌ها در بخش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، بازارچه‌های مرزی و حمل‌ونقل است.



در سه اجلاس قبلی که به میزبانی استان‌های ”وان و ایغدیر“ ترکیه و آذربایجان غربی برگزار شد، مواردی همچون توسعه مناسبات تجاری، راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی، اجرای سیاست‌های یکنواخت و روان‌سازی تشریفات گمرکی و احداث و راه‌اندازی شهرک صنعتی مشترک در نوار مرزی ایران و ترکیه به تصویب رسیده بود که در چهارمین اجلاس مورد پیگیری قرار گرفت.



جمعی از مقامات استان آذربایجان غربی ازجمله فرمانداران شهرهای مرزی خوی، سلماس، چالدران و ماکو و همچنین جمعی از تجار و بازرگانان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل در چهارمین اجلاس استانداران مرزی ایران و ترکیه حضور داشتند.