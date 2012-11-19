اهتمام ویژه شهرداری قدس در راستای ترویج فرهنگ عاشورایی بین نسل جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز ثقفی اظهار داشت: به منظور پاسداشت مقام شامخ شهدای کربلا و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری شهروندان در این ماه، شهرداری قدس برنامه های متعددی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات کتابخوانی ویژه این ایام، همایش شیرخوارگان حسینی، برگزاری دو مراسم شب شعر،برگزاری هفت برنامه تعزیه خوانی، برگزاری 12 مراسم و محفل سوگواری، برگزاری نمایشگاه عکس و ایستگاه های فرهنگی - صلواتی و ... از برنامه های اجرایی مراکز سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس است.

این مسئول گفت: از آنجا که همایش های مذهبی و تعزیه خوانی از تأثیرگزارترین آموزه های دینی و اعتقادی در شناساندن فرهنگ عاشورایی و ارزش های آن محسوب می شود، این برنامه ها با محوریت موضوعی عاشورا، کربلا، شهادت، شجاعت، شهامت و وفاداری به اسلام واهل بیت (ع) برگزار خواهد شد.

ثقفی بیان کرد: برگزاری دومین فراخوان عکسهای عاشورایی در سطح کشور، برگزاری همایش های مذهبی و توزیع پوستر، قرائت زیارت عاشورا ساعت 8 صبح هر روز در مراکز فرهنگی و پایگاه های ورزشی، ازدیگر برنامه های پیش بینی شده سازمان در این ماه است.

اجرای طرح تزریق واکسن هپاتیت B به روستائیان ملارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت یکی از پزشکان داوطلب و خیر جمعیت هلال احمرملارد، واکسن هپاتیت B جهت تزریق به روستائیان منطقه اختر آباد شهرستان ملارد تهیه شد و در اختیار هلال احمر قرار گرفت.

بنابر این گزارش، طبق هماهنگی های بعمل آمده، پزشک داوطلب و همچنین تعدادی از داوطلبان هلال احمر شهرستان ملارد در خانه بهداشت تعدادی از روستاهای اختر آباد حضور یاقتند و نسبت به تزریق مرحله اول واکسن فوق به روستائیان اقدام کردند.

اولین دوره مسابقات فوتسال یادواره نوجوان جانباز محمد حسین معصومی در وحیدیه

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره ورزش و جوانان شهر وحیدیه و خانواده دانش آموز جانباز محمد حسین معصومی که ماه گذشته بر اثر سانحه تصادف فوت کرده است، اولین دوره مسابقات یادواره این شهید در شهر وحیدیه شهریار برگزار شد.

بنابر این گزارش، نوجوان جانباز محمد حسین معصومی بر اثر سانحه تصادف فوت کرد و اعضای بدن وی توسط خانواده اش به نیازمندان و بیماران اهداء شد.

این دوره از مسابقات با حضور چهار تیم شهید اسدی، چکاد، آکادمی فوتبال و محمد حسین معصومی برگزار شد و با قهرمانی تیم چکاد به پایان رسید در حاشیه این مراسم با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و با اهداء لوح تقدیر و هدایا از قهرمانان این مسابقات تقدیر به عمل آمد .

در راستای ارتقای سطح آگاهی عمومی؛همایش دیابت در شهرقدس برگزارشد

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش آموزش و اطلاع رسانی مبتلایان به دیابت و پیشگیری از این بیماری در بین مردم است چراکه دیابت از جمله بیماری هایی است که علائم و دردی ندارد، به همین منظور در افراد بالای 40 سال غربالگری قند خون باید بصورت مداوم انجام شود.

جهانگیر عبدی عنوان کرد: این همایش با حضور دکتر بهنام بنابی و به همت فرهنگسرای خانواده و با همکاری انجمن دیابت آحاد برگزار شد و جمعی از مبتلایان به دیابت به همراه برخی از مسوولان شهری در آن حضور داشتند.

وی با اشاره بر لزوم فرهنگ سازی در جهت پیشگیری از این بیماری افزود: در حاشیه این همایش غرفه های غربالگری قند خون، پخش بروشور آموزشی و پخش نوشیدنی کم کالری مخصوص افراد دیابتی برپا بود و پس از این نیز، روزهای دوشنبه جلسه ی پرسش و پاسخ در زمینه دیابت با حضور دکتر بهنام بنابی ساعت 14:30 لغایت 16 در فرهنگسرای خانواده برگزار می شود.

نصب 380 باکس زباله مکانیزه در سطح شهرقدس

معاون خدمات شهری شهرداری قدس ااظهار داشت: با توجه به اینکه جمع‌آوری زباله به صورت دستی و سنتی موجبات بروز برخی بیماریها و اختلالات می شود بنابراین مکانیزه کردن جمع‌آوری زباله در این منطقه امری ضروری است و در این زمینه با نصب این سطل‌ها جمع‌آوری زباله به صورت مکانیزه انجام می شود.

کامران محمدخانی افزود: بانصب این سطل های زباله چرخه مکانیزاسیون خدمات شهری قدس گام موثری را در جهت خدمت شایسته به مردم این شهرستان برداشته و موجب روند صحیح نظافت و خدمات رسانی به شهروندان و سیمای این شهر خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به گستره شهر، اهمیت نظافت و پاکیزگی شهر وهمچنین تسریع در روند جمع آوری زباله ها، تعداد سطل های زباله مکانیزه در سطح شهرقدس افزایش خواهد یافت.