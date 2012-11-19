برگزاری همایش "تبلیغ و ترویج امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی" در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی ظهر دوشنبه در این همایش گفت: با توجه به هجمه فرهنگی دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبری توجه به امر به معروف و نهی از منکر در این فضا از واجبات است.

ابوالقاسم نصراللهی افزود: با گذشت زمان هر روزه شاهد گرایش بیش از پیش جوانان و نوجوانان به سمت استفاده از اینترنت و حضور در دهکده جهانی هستیم که اگر هوشیاری خانواده ها و مسئولین فرهنگی کشور در کنار این حضور نباشد چه بسا شاهد اتفاقات غیرقابل جبران باشیم.

وی با تاکید بر ضرورت تبلیغ و ترویج امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی و اینترنتی گفت: باید از این فضا برای تلیغ ارزشهای والای اسلامی و ایرانی استفاده کرد و اجازه نداد دشمنان از این فرصت برای ضربه زدن به پایه های فرهنگی ما بهره جویند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی با اشاره به تلاش دشمن در تبیین ارزش های غلط غربی در کشور از طریق پخش برنامه های ماهواره ای افزود: دشمنان ایران امروز به دنبال ایجاد بی تفاوتی جوانان به احکام دینی به خصوص امر به معروف و نهی اند و برای تحقق این هدف شوم خود از هیچ تلاشی فرو گذار نیستند.

نصراللهی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ حجاب برتر در جامعه گفت: عفت زنان ایرانی و فرهنگ حجاب ایرانی امروز خار چشم دشمنانی است که سعی دارند با ضربه زدن به این اصل کانون خانواده های ایرانی را از هم پاشیده و بی بندو باری را در کشور ما رواج دهند.

وی تاکید کرد: بسیاری از آسیب های اجتماعی موجود و مشکلاتی که در حوزه عفاف و حجاب و سایر بخش ها وجود دارد با امر به معروف و نهی از منکر اصلاح پذیر است.