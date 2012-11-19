دلار در بازار تهران بازهم ارزان شد/ جدول ریزش قیمت سکه و ارز

به گزارش خبرنگار مهر، روند کاهشی قیمت انواع ارز در بازار آزاد تهران همچنان ادامه دارد و برای نخستین بار در شش هفته اخیر، قیمت دلار در بازار غیررسمی به 2760 تومان کاهش یافته است. در همین حال، قیمت یورو به 3600 تومان، پوند به 4500 تومان و درهم امارات به 740 تومان رسیده است. البته خرید و فروش ارز در بازار روند عادی به خود گرفته است.

از بازار سکه و طلا هم خبر می‌رسد که با تداوم کاهشی قیمت انواع ارز در بازار آزاد ، امروز دوشنبه قیمت انواع سکه در بازار تهران هم با نوساناتی مواجه شده اند. در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 120 هزار تومان، نیم سکه 570 هزار تومان و ربع سکه 285 هزار تومان گزارش شده است.

البته قیمت هر گرم طلای 18 عیار در حال حاضر به 110 تا 112 هزار تومان کاهش یافته، ضمن اینکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1726 دلار اعلام شده است. جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار تهران به شرح ذیل است: