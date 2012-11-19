  1. اقتصاد
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۵۲

گزارش میدانی مهر /

دلار در بازار تهران بازهم ارزان شد/ جدول ریزش قیمت سکه و ارز

دلار در بازار تهران بازهم ارزان شد/ جدول ریزش قیمت سکه و ارز

گزارش‌های میدانی از تداوم کاهش قیمت انواع ارز و سکه در بازار تهران حکایت دارد به طوری که قیمت دلار به 2760 تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روند کاهشی قیمت انواع ارز در بازار آزاد تهران همچنان ادامه دارد و برای نخستین بار در شش هفته اخیر، قیمت دلار در بازار غیررسمی به 2760 تومان کاهش یافته است. در همین حال، قیمت یورو به 3600 تومان، پوند به 4500 تومان و درهم امارات به 740 تومان رسیده است. البته خرید و فروش ارز در بازار روند عادی به خود گرفته است.

از بازار سکه و طلا هم خبر می‌رسد که با تداوم کاهشی قیمت انواع ارز در بازار آزاد ، امروز دوشنبه قیمت انواع سکه در بازار تهران هم با نوساناتی مواجه شده اند. در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 120 هزار تومان، نیم سکه 570 هزار تومان و ربع سکه 285 هزار تومان گزارش شده است.

البته قیمت هر گرم طلای 18 عیار در حال حاضر به  110 تا 112 هزار تومان کاهش یافته، ضمن اینکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1726 دلار اعلام شده است. جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار تهران به شرح ذیل است: 

جدول قیمت ارز، سکه و طلا در بازار
نوع سکه.طلا و ارز خرید  فروش (تومان)
دلار 2700 2760
یورو 3500 3600
پوند 4300 4500
درهم 720 740
سکه تمام طرح جدید 1080000 1120000
نیم سکه 535000 570000
ربع سکه 265000 285000
سکه گرمی 140000 160000
کد مطلب 1747983

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