دستگیری 88 اخلال گر نظم و امنیت عمومی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو گل محمدی ظهر دوشنبه در نشست هفتگی خبری نیروی انتظامی با اشاره به حوزه تامین امنیت اخلاقی و برخورد با افراد مخل نظم و امنیت عمومی در آذربایجان غربی افزود: این افراد شامل مجرمین نوظهوریبوده که با رفتارهای ناهنجار خود در جامعه موجب ایجاد نا امنی شده اند.

وی با بیان اینکه در این راستا امسال 88 نفر از این افراد در استان توسط پلیس دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند،‌ اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون 381 کیلوگرم مواد مخدر و کالاهای قاچاق به ارزش 51 میلیارد و 298 میلیون ریال توسط ماموران نیروی انتظامی کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان غربی در ادامه عنوان کرد:‌ امسال افزون بر 517 هزار مورد تماس تلفنی با فوریتهای پلیس در استان ثبت شده که از این میزان تماس 216 هزار و 647 مورد عملیاتی و بقیه ارشاد و راهنمایی بوده است.

گل محمدی گفت: امسال 71 هزار و 330 فقره پرونده توسط حوزه پیشگیری نیروی انتظامی آذربایجان غربی تشکیل شده است که 13 هزار و 985 فقره پرونده به مشاوران اجتماعی این بخش ارجاع داده شده و از این تعداد هفت هزار و 853 فقره منجر به صلح و سازش شده است.



