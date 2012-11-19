درخواست رئیس طائفه آشوری حلب برای تداوم تلاش ایران در حل بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان امروز دوشنبه در حاشیه نشست گفتگوی ملی سوریه در تهران با اسقف یوحنا ابراهیم رئیس طائفه آشوری شهر حلب سوریه دیدار و گفتگو کرد.

صالحی در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدار با رهبر طائفه آشوری شهر حلب سوریه بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مطالبات مشروع و مسالمت آمیز مردم سوریه و در عین حال مخالفت با هرگونه مداخله خارجی در این کشور تاکید کرد و افزود: این مردم فهیم سوریه هستند که خود باید در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند و هر تغییر و تحولی در این کشور در راستای اصلاحات سیاسی باید توسط مردم این کشور انجام شود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران از تمامی ظرفیت و توان سیاسی خود برای کمک به کشور و مردم سوریه برای عبور از شرایط حساس کنونی و بازگشت ثبات و امنیت به این کشور استفاده کرده و خواهد کرد و برگزاری نشست گفتگوی ملی سوریه نیز در این راستا قرار دارد.

صالحی همچنین با انتقاد از رویکرد برخی طرفهای خارجی که بدنبال ایجاد خلاء سیاسی در سوریه هستند ، نسبت به تبعات و عواقب غیرقابل پیش بینی و ناگوار تداوم ناامنی در سوریه به خصوص برای کشورهای همسایه هشدار داد و تاکید کرد : تنها رژیم صهیونیستی است که از سوریه ضعیف و ناامن سود می برد.

صالحی همچنین در این دیدار فضای همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف از جمله مسیحیان در ایران و برخورداری از حقوق کامل اجتماعی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.

اسقف ابراهیم یوحنا رئیس طائفه آشوری شهر حلب نیز در این دیدار ضمن تشکر از حسن میزبانی و برگزاری بسیار خوب و شایسته نشست گفتگوی ملی سوریه از دولت ، مردم و رهبری جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایت های صادقانه خود از کشور و مردم سوریه تقدیر و تشکر کرد.

اسقف یوحنا ابراهیم همچنین با ابراز خرسندی از سفرش به تهران و حضور در نشست گفتگوی ملی سوریه ، این نشست را بسیار مهم ارزیابی کرد و نقش ایران را در برون رفت سوریه از شرایط کنونی مهم و تاثیر گذار دانست و بر ضرورت تداوم و استمرار این گفتگوها در راستای مصالح و منافع کشور و مردم سوریه تاکید کرد.

وی همچنین خواستار هوشیاری آحاد مردم سوریه از طوائف و گروههای قومی و مذهبی مختلف اعم از مسلمانان و مسیحیان و وحدت صفوف ملت سوریه در مقابل توطئه های دشمنان این کشور شد و خواست مردم سوریه را حفظ و تقویت یکپارچگی ، اقتدار و حاکمیت ملی و جایگاه سوریه در جبهه مقاومت دانست.

اسقف ابراهیم با ارائه گزارشی از آخرین اوضاع سوریه‌، برخی مشکلات مردم از جمله مسیحیان در مناطق مختلف بدلیل اقدامات تروریستی برخی گروههای مسلح در ایجاد ناامنی در این کشور از جمله هدف قرار دادن اماکن عام المنفعه ، اماکن مذهبی و مدارس را تشریح کرد و خواستار تداوم تلاشهای دولت و رهبری ایران برای برون رفت کشور سوریه از بحران کنونی شد.