فرماندهی حوزه مقاومت بسیج خیبر بخش سرولایت نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تقارن این هفته با ماه محرم در سال جاری می‌تواند تاثیرات زیادی داشته باشد.

ستوان‌ یکم پاسدار علی‌رضا شور گشتی بیان داشت: تمام عزت و افتخار امروز ایران اسلامی مرهون خون شهدا و ایثارگری خانواده‌های معظم آنها و رشادت‌ بسیجیان است.

وی بیان داشت: برگزاری هر نوع برنامه‌ای در این حوزه اقدامی فرهنگی است و تمامی افتخارات نظام مدیون جان‌فشانی، رشادت شهدا و بسیجیان است.

فرماندهی حوزه مقاومت بسیج خیبر بخش سرولایت نیشابور ادامه داد: برگزاری یادواره 33 شهید بخش سرولایت و روستای برزنون در این روستا، سخنرانی و بصیرت‌افزایی در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج و برگزاری مراسم صبحگاه بسیجیان از جمله برنامه‌های این هفته است.

شورگشتی افزود: غبارروبی مزار شهدا، مراسم شبی با قرآن، بازدید از خانواده‌های معظم شهدا و رزمندگان بسیجی، برپایی هیئت‌های عزاداری در روزهای عاشورا و تاسوعا، قرائت زیارت عاشورا در روستای سلطان‌میدان، برگزاری همایش زنان عاشورایی، برگزاری نمایشگاه کتاب و برپایی ایستگاه‌های صلواتی در سطح بخش سرولایت از دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی اضافه کرد: همچنین بسیجیان در برنامه‌های عزاداری روز عاشورا و نماز باشکوه ظهر عاشورا در این بخش شرکت می‌کنند.