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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۸:۰۶

برنامه‌های هفته بسیج بخش سرولایت نیشابور تشریح شد

برنامه‌های هفته بسیج بخش سرولایت نیشابور تشریح شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: برنامه‌های هفته بسیج بخش سرولایت نیشابور در بزرگ ‌‌داشت سالگرد تشکیل بسیج به فرمان امام‌خمینی(ره) تشریح شد.

فرماندهی حوزه مقاومت بسیج خیبر بخش سرولایت نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تقارن این هفته با ماه محرم در سال جاری می‌تواند تاثیرات زیادی داشته باشد.

ستوان‌ یکم پاسدار علی‌رضا شور گشتی بیان داشت: تمام عزت و افتخار امروز ایران اسلامی مرهون خون شهدا و ایثارگری خانواده‌های معظم آنها و رشادت‌ بسیجیان است.

وی بیان داشت: برگزاری هر نوع برنامه‌ای در این حوزه اقدامی فرهنگی است و تمامی افتخارات نظام مدیون جان‌فشانی، رشادت شهدا و بسیجیان است.

فرماندهی حوزه مقاومت بسیج خیبر بخش سرولایت نیشابور ادامه داد: برگزاری یادواره 33 شهید بخش سرولایت و روستای برزنون در این روستا، سخنرانی و بصیرت‌افزایی در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج و برگزاری مراسم صبحگاه بسیجیان از جمله برنامه‌های این هفته است.

شورگشتی افزود: غبارروبی مزار شهدا، مراسم شبی با قرآن، بازدید از خانواده‌های معظم شهدا و رزمندگان بسیجی، برپایی هیئت‌های عزاداری در روزهای عاشورا و تاسوعا، قرائت زیارت عاشورا در روستای سلطان‌میدان، برگزاری همایش زنان عاشورایی، برگزاری نمایشگاه کتاب و برپایی ایستگاه‌های صلواتی در سطح بخش سرولایت از دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی اضافه کرد: همچنین بسیجیان در برنامه‌های عزاداری روز عاشورا و نماز باشکوه ظهر عاشورا در این بخش شرکت می‌کنند.

کد مطلب 1747996

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