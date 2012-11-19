کمبود در اعتبارات نباید مانع ایمن سازی راههای خوزستان شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم قدرتی ظهر دوشنبه در نشست با فرماندهان پلیس راه استان و مدیران ادارات راه و شهرسازی خوزستان، اظهار کرد: در کشور ما تصادفات و حوادث رانندگی دومین عامل مرگ و میر است، ‌در صورتی که این حوادث در دنیا به صورت میانگین نهمین عامل مرگ و میر است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 550 مورد تصادف منجر به فوت در تمام جاده های اصلی و روستایی استان به وقوع پیوست، تصریح کرد: با این وجود هنوز موضوع تصادفات به دغدغه‌ های ملی در کشور تبدیل نشده است.

قدرتی با اشاره به ضرورت برنامه ریزیهای مداوم برای کاهش تصادفات جاده ای، تصریح کرد: کمبود در بودجه ایمن سازی راهها قابل درک است اما این موضوع نباید باعث نادیده گرفتن بحث مهم ایمن سازی شود.

وی به اقدامات صورت گرفته برای کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اشاره کرد و گفت: اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی از جمله این اقدامات است که در راستای اجرای آن شاهد کاهش تصادفات هستیم.

قدرتی با تاکید بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه، افزود: برای کاهش تصادفات و بهبود ترافیک در راههای استان، در وضعیت موجود باید اقداماتی انجام شود که نیاز به بودجه زیادی ندارند.



فرمانده پلیس راه خوزستان اظهار کرد:فعالیتهایی همچون مسدود کردن برخی بریدگی های غیرمجاز در راهها و پر کردن پرتگاهها و گودال‌ های کنار جاده ‌ها، می تواند در بهبود ترافیک و کاهش تصادفات موثر باشد.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل بارندگی و تبعات آن در جاده ها، گفت: گلهای رس مانندی که پس از بارندگی وارد جاده می شوند، می تواند موجب لغزندگی و در نهایت تصادف شوند، در حالی که انجام اقدامات پیشگیرانه در رفع این مشکلات موثر است.

