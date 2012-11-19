کسب پنج مدال ورزشکاران گلستان در مسابقات رزمی قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران گلستانی در مسابقات رزمی قهرمانی کشور سبک اسپورت کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی پنج مدال کسب کردند.

در این مسابقات تیم اعزامی از استان گلستان توانست 1 مدال طلا ، 4 مدال نقره به دست آورد.

محمد مقصودلو محلی ( مدال طلا)، بهرام سوقی ، حسن مقصودلو ، امید سوقی و حمید تاشلی پور ( مدال نقره ) را کسب کردند.

قهرمانی گلستان در مسابقات دارت بسیج خواهران قهرمانی کشور

در این مسابقات که در زنجان برگزار شد تیم استان گلستان به مقام قهرمانی دست یافت اعضاء تیم شرکت کننده از استان گلستان شامل مدینه ملک حسینی، سمیه ایمانی، زهره الازمنی، مریم میرحسینی، سمانه ایمانی و سمیرا آغویی بوده اند.