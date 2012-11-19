اجتماع بزرگ نونهالان عاشورایی در استان البرز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا باهک ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه از روز سه شنبه برنامه های بسیج تکمیل تر با محور عاشورایی آغاز می شود، اظهار داشت: سه شنبه اولین روز بسیج با عنوان روز حضرت عبدالله حسین الگوی شجاعت بسیجی نامگذاری شده است.



وی ادامه داد: در این روز اجتماع بزرگ نونهالان عاشورایی با نام امام حسین(ع) و عاشورا و محرم را خواهیم داشت تا این نونهالان آغاز زندگی قشنگ خود را با نام و یاد امام حسین(ع) را شروع کنند.



فرمانده سپاه ناحیه امام حسین(ع) کرج افزود: این اجتماع در چهار حوزه آموزش و پرورش از فردا کلید خواهد خورد.



سرهنگ باهک گفت: در این روز فرماندهان و بسیجیان با حجت الاسلام محسن کازرونی امام جمعه کرج دیدار خواهند کرد.



وی افزود: در این دیدار مراسم عزاداری و سوگواری حسینی برپا خواهد شد و این دیدار در مصلای کرج و دفتر نماینده ولی فقیه کرج انجام خواهد شد.



فرمانده سپاه ناحیه امام حسین(ع) کرج تصریح کرد: برپایی ایستگاه صلواتی در سراسر کرج و برپایی نمایشگاه کتاب و حجاب و عفاف و ارائه عملکرد بسیج و ارسال پیامک های مناسبتی و حدیث از ائمه اطهار، برگزاری مسابقات فرهنگی در هفته بسیج از جمله کارهای در نظر گرفته شده است.



سرهنگ باهک اظهار داشت: دو برنامه متمرکز استانی و غیر متمرکز در سطح محلات در نظر گرفته شده است.



وی با بیان اینکه 20 پایگاه متمرکز و 120 پایگاه غیر متمرکز در استان البرز فعال است، اضافه کرد: ایام دهه اول و دوم محرم با هفته بسیج تقارن پیدا کرده است و به نوعی بسیجیان عاشورایی بودند و در این ایام عاشورایی تر شده اند.



فرمانده سپاه ناحیه امام حسین(ع) کرج در خصوص برنامه های هفته بسیج تصریح کرد: برنامه های مختلف در مرکز استان پیش بینی کرده ایم که عزارداری برای امام حسین(ع) به نحو احسن برگزار شود و بسیج که با اهداف عاشورایی کار خود را آغاز کرده است تلاش می کند که این امر را به خوبی تحقق ببخشد.



سرهنگ باهک گفت: اولین برنامه ما اجرای برنامه های هیئت رزمندگان و عاشقان ثارالله در کانون شهدا از ساعت 5:15 بامداد و اقامه نماز جماعت، سخنرانی و زیارت عاشورا و عزاردای در دهه اول محرم است.