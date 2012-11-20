توزیع شیر در مدارس استان فارس به تعویق افتاد

جواد روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های انجام شده از ابتدای آذر ماه سال جاری قرار بود توزیع شیر در مدارس ابتدایی، راهنمایی و شبانه روزی استان فارس آغاز شود.

وی ادامه داد: برای توزیع شیر باید مناقصه برگزار شود تا شرکت برنده بتواند فعالیت خود در این زمینه را در مدارس فارس آغاز کند.

کارشناس تغذیه و پوشاک آموزش و پرورش فارس اضافه کرد: به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت های لبنیاتی شرکت کننده در مناقصه و استقبال کم کارخانجات استان فارس مدت زمان برگزاری مناقصه توزیع شیر در مدارس فارس یک هفته تمدید شد.

روحانی اظهار امیدواری کرد که با تمدید مناقصه توزیع شیر در مدارس ، استقبال کارخانجات لبنیات استان در این امر بیشتر شود تا بدین وسیله علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی استان ، زمینه اشتغالزایی بیشتر در فارس فراهم شود.

وی تاکید کرد: 600 هزار دانش آموز مدارس دولتی در مقطع ابتدایی و راهنمایی و نیز مدارس شبانه روزی جامعه هدف برای این طرح هستند که بعد از مشخص شدن شرکت برنده مناقصه شیر رایگان بین این افراد توزیع می شود.

کارشناس تغذیه و پوشاک آموزش و پرورش فارس با اشاره به دریافت 200 سی سی شیر در هر نوبت توسط دانش آموزان بیان کرد: شیر توزیع شده در مدارس فارس دارای 2.5 درصد چربی است و اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی از مرحله تولید تا توزیع آن بر عملکرد شرکت نظارت تولید کننده کامل دارد.

روحانی همچنین عنوان کرد: توزیع شیر در مدارس استان فارس براساس بودجه ای که در طول سال تحصیلی برای این موضوع در نظر گرفته شده که امید داریم امسال تا پایان سال تحصیلی بتوانیم این موضوع را ادامه دهیم.