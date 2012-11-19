300 واحد صنفی بروجرد برای دریافت تسهیلات پشت در بانکها ماندند

به گزارش خبرگار مهر، مرضیه مرادی ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی بروجرد در محل اداره صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات صنایع و اصناف بروجرد اظهار داشت: در بخش اصناف بیش از 300 واحد برای دریافت تسهیلات مورد نیاز در پشت درهای بانکها معطل مانده اند.

وی افزود: در بخش صنعت نیز مبلغ 84 میلیارد تومان به صنایع بروجرد اختصاص یافته که هنوز نتوانسته ایم این اعتبار را برای صنایع بروجرد جذب کنیم.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بروجرد همچنین بر ضرورت برنامه ریزی برای استفاده از قابلیتهای معدنی این شهرستان تاکید و تصریح کرد: در شهرستان بروجرد ذخیره های معدنی خوبی وجود دارد که باید در این زمینه اکتشافات لازم به عمل بیاید.

مرادی ضمن تاکید بر ضرورت همکاری بانکها برای پرداخت تسهیلات با واحدهای صنفی و صنعتی، یادآور شد: در مجموع کندی روند پرداخت تسهیلات بخش صنعت و اصناف از مشکلات موجود در این حوزه است.