پیشنهاد وزارت نفت به مجلس/ پتروشیمی با درآمد نفت توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین بیات در جمع اعضای کمیسیون صنعت مجلس با بیان اینکه از ابتدای سال 91 هیچ شرکت پتروشیمی دولتی نداریم، گفت: دیگر منابعی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای توسعه صنعت پتروشیمی در اختیار نداریم و باید زیرساخت‌ها را برای حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه برای تکمیل طرح‌های خط اتیلن غرب و مرکز نیاز به 30 هزار میلیارد ریال منابع داخلی نیاز است، تاکید کرد: از نمایندگان مجلس درخواست می شود برای تحقق این منابع از صنعت پتروشیمی حمایت کنند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسعه مناطق جدید پتروشیمی را از دیگر اولویت های پتروشیمی کشور دانست و افزود: برای توسعه پتروشیمی در این مناطق تکمیل طرح‌های موجود به 4 میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم.

این مقام مسئول حمل و نقل دریایی را یکی دیگر از نیازهای پتروشیمی دانست و یادآور شد: لازم است در این زمینه بخش خصوصی فعال شود و با خرید کشتی حمل و نقل محصولات را انجام دهد.

بیات از ارائه پیشنهادی مبنی بر اختصاص 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی یا از محل 2 درصد از درآمد فروش نفت برای توسعه پتروشیمی به ویژه در بخش صنایع تکمیلی خبر داد و گفت: 50 درصد درآمد حاصل از واگذاری پتروشیمی به عنوان وام برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.

رستم قاسمی وزیر نفت هم در این نشست با اشاره به ضرورت توسعه صنایع تکمیلی و پائین دستی پتروشیمی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت نفت، از پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای برگشت 50 درصد از منابع حاصل از فروش مجتمع‌های پتروشیمی به بخش خصوصی در غالب وام استقبال کرد.

اعضای کمیسون صنایع هم نشست مشترک با حمایت و استقبال از پیشنهاد وزارت نفت برای اختصاص 50 درصد درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای توسعه پتروشیمی‌ها، آمادگی خود را برای ارائه این پیشنهاد به عنوان طرح اعلام کردند.