فراخوان کانون پرورش فکری البرز برای شرکت در مسابقه عکاس و ادبی ویژه محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز به مناسبت گرامیداشت ماه محرم با هدف تبیین اندیشه های امام حسین (ع) و اشاعه فرهنگ عاشورایی در قالب (ادبی و هنری) و گرامیداشت نویسندگان و شاعران و هنرمندانی که در زمینه اهل بیت (ع) فعالیت می کنند، نخستین مسابقه عکاسی و ادبی را با موضوع آیین ها و مراسم مذهبی ماه محرم برگزار می کند.

این مسابقات در سه سطح کودک و نوجوان، مربیان و کارکنان کانون و بخش آزاد (کودک ونوجوان – بزرگسال) برگزار می شود.





علاقه مندان جهت شرکت در این مسابقه با تکمیل شناسنامه اثر مربوطه می توانند آثار خود را تا پایان روز دوشنبه 20 آذر ماه 91 همزمان با شهادت امام زین العابدین (ع) به دبیرخانه مربوط واقع در استان البرز- کرج – انتهای ساسانی – انتهای خیابان شهید نامجو – مجتمع آفرینش های فرهنگی و هنری استان البرز و یا پست الکترونیکی به آدرس mosabegheh.alborz@gmail.com ارسال کنند.

هر متقاضی می تواند یک لوح فشرده حاوی حداکثر 6 عکس با مشخصات 300 دی پی آی با فرمت Tiff و Jpg به دفتر استان ارسال کند و در صورت ارسال عکس با لوح فشرده حتماً مشخصات کامل صاحب اثر روی لوح فشرده نوشته شود.



براساس این گزارش، بخش ادبی مسابقه نیز با موضوعات شعر، داستان و قطعه ی ادبی برگزار می شود.



آثار ارسالی باید در محیط word با فونت Bnazanin 14 تایپ شود و هر متقاضی می تواند حداکثر 3 اثر ارسال کند و در صورت ارسال لوح فشرده مشخصات کامل صاحب اثر روی آن درج شود.

