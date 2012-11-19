تبریک صالحی به شرکت کنندگان در اجلاس سوریه/لزوم برقراری آتش بس فوری

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اثربخشی و مفید و موثر واقع شدن نشست گفتگوی ملی سوریه در روز اول و درخواست های فراوان احزاب ، قومیتها و طوائف دینی و مذهبی و عشایر سوریه به منظور استمرار گفتگوها، نشست روز دوم گفتگوی ملی سوریه با حضور علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان و با مدیریت نمایندگان احزاب و طوائف سوری به منظور پیگیری پیشنهادات وارده بویژه تشکیل کمیته پیگیری نشست برگزار شد.



سخنرانان سوری از طیفهای مختلف در نشست مذکور از ابتکار جمهوری اسلامی ایران در برگزاری نشست گفتگوی ملی سوریه و اهتمام کشورمان در حل بحران سوریه تقدیر و تشکر کرده و بر برقراری آتش بس و خاتمه فوری درگیری های مسلحانه تاکید کردند. در ادامه ضمن مخالفت با هرگونه مداخله خارجی و تاکید بر استمرار گفتگوها در داخل سوریه ، بر تبدیل روند گفتگوی ملی به آشتی ملی فراگیر ابراز امیدواری شد.



در پایان این نشست صالحی وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از شرکت همه طرفهای سوری شرکت کننده در این نشست با عنایت به ابتکار عمل تشکیل کمیته پیگیری تداوم گفتگوهای فراگیر در سوریه ، تشکیل این کمیته را به شرکت کنندگان در نشست تبریک گفت.



وزیر امور خارجه همچنین ضمن محکومیت تداوم جنایات صهیونیستها علیه نوار غزه بر ضرورت تحرک و اقدام فوری مجامع جهانی بویژه سازمان ملل متحد و همچنین کشورهای اسلامی برای حمایت از مردم بی دفاع ، تحت محاصره و مقاوم فلسطین در غزه تاکید کرد.



در پایان این نشست مقرر گردید کمیته پیگیری با برقراری ارتباطاتی با سایر نمایندگان آحاد مردم سوریه ، نسبت به شکل گیری گفتگوی ملی فراگیر و دستیابی به آشتی ملی و اجرای اصلاحات سیاسی تلاش کند.



گفتگوی ملی سوریه با شعار خشونت نه ، مردمسالاری آری برای اولین بار با حضور نمایندگان آحاد مردم سوریه از گروهها و احزاب موافق و مخالف و وزیر آشتی ملی این کشور به مدت دو روز در تهران برگزار شد.



از محورهای مهم نتایج و دستاوردهای نشست دو روزه گفتگوی ملی سوریه در تهران می توان به تاکید بر عدم مداخله در امور داخلی سوریه ، تاکید بر تداوم گفتگوی ملی ، محکومیت جنایات صهیونیستها در غزه و به خصوص تشکیل کمیته پیگیری تداوم گفتگوهای ملی فراگیر اشاره کرد.