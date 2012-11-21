مراسم عزاداری امام حسین (ع) در کشورهای غربی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از براثانیوز، به مناسبت یادبود فاجعه کربلا و یاد شهیدان این روز و فداکاری های آنها در این روز بزرگ، شوراها و مؤسسات و مراکز اسلامی کشورهای غربی به منظور احیای این فاجعه دردناک مراسم عزاداری در این مراکز برگزار می کنند که به برخی از این شهرها اشاره می شود.

مؤسسه امام زمان (عج) در شهر ملمو سوئد اعلام کرد که مراسم عزاداری امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان برای اقلیت های مسلمان و مهاجر این کشور برگزار می شود از جمله شهر ملمو که ستاد شورای الهادی و شورای وحدت سوئد آن را برگزار می کند.

در شهر اودنسه دانمارک نیز شیخ طالب ثروانی در حسینه سیدالشهدا سخنرانی می کند که مراسم عزاداری تا 13 ماه محرم ادامه دارد.

مراسم عزاداری امام حسین در مرکز اسلامی انگلستان برگزار می شود و سید جعفر موسوی در آن سخنرانی می کند.

شیخ عبدالامیر خفاجی در مرکز اسلامی اهل بیت مادرید اسپانیا سخنرانی می کند.

مؤسسه فرهنگی کوثر در شهر لاهه هلند پذیرای عزاداران امام حسین بوده که در آن سید عامر حلو سخنرانی کرده و امیر شالجی مداحی می کند. در مرکز فرهنگی دوردرخت شهر دوردرخت همین کشور نیز شیخ حید عرب سخنرانی و حاج ابومیسه مداحی می کند. شورای خدام امیر شهر اوتریخت و حسینیه الزهرای اوتریخت با سخنرانی ابواحمد شهابی و نعیم ساعدی از عزاداران امام حسین پذیرایی می کند.



مؤسسه فاطمه زهرا در آمستردام هلند، مسجد و مؤسسه امام حسین در اسن آلمان، مسجد الهجره روتردام و شورای المهدی و حسینیه اهل بیت بلژیک، مجمع امام حسین شهر مانهایم آلمان، مرکز و حسینه اصحاب کسا در فنلاند و حسینیه امام موسی در نروژ، مرکز اسلامی اهل بیت در هلسینکی فنلاند نیز برنامه هایی برای شب های محرم داشته و از عزاداران سیدالشهدا استقبال می کنند.