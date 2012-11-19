فرهیختگان یزدی در تکمیل آرشیو شفاهی مرکز اسناد یزد مشارکت می کنند

محمدرضا ملک ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه های فرهنگی و نشست های یزدشناسی که به همت و تلاش این سازمان برپا می شود فرصتی را فراهم کرده تا پیشکسوتان و فرهیختگان استان با حضور در این سازمان تجارب ذی قیمت و اطلاعات ارزنده خود را به جامعه هدف ارزانی کنند.

وی افزود: صحبت ها و خاطرات این افراد در استودیو آرشیو شفاهی سازمان ضبط و ثبت می شود تا چراغ راهی در پژوهش ها و تحقیقات باشد.

ملک ثابت عنوان کرد: تعامل و همکاری مفاخر و فرهیختگان استان در برپایی نشست های یزدشناسی، نمود آشکاری از علاقه و همت این بزرگان به حفظ و انتقال فرهنگ غنی پیشینیان است.

وی بیان داشت: در سلسله نشست های یزدشناسی، مفاخر علمی و فرهنگی و پیشکسوتان آگاه استان، از گذشته و تاریخ غنی یزد برای حضار سخن می گویند و همگان را به تلاش در حفظ فرهنگ خودی و رد فرهنگ بیگانه ترغیب می کنند.

ملک ثابت افزود: فرهیختگان و پیشکسوتان یزدی همچنین با اهدای آثار خود به سازمان نقش مهمی در انتقال دانش و مفاهیم نهان در دل آثارشان، به نسل جدید دارند.

وی بیان داشت: اسناد، کتب و آثار اهدایی پس از طی مراحلی در گنجینه اسناد ملی استان ثبت و نگهداری می شود تا باقیات صالحه ای برای آیندگان باشد.

ملک ثابت یادآور شد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد از تمامی آگاهان و مفاخر استان یزد برای حضور در استودیو آرشیو شفاهی استقبال می کنند تا منبع ذی قیمتی از مردم شناسی و جامعه شناسی را به مخاطبان خود عرضه کند و از طریق ثبت و ضبط این مصاحبه ها جریانات تاریخی یزد را تکمیل و به محققان عرضه کند.