70 درصد مرگ نوزادان در هفته اول پس از تولد اتفاق می افتد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ایمانی اظهار داشت: سلامت نوزاد و مرحله گذر از نوزادی به شیر خوارگی به حدی مهم است که در معیارهای بین المللی میزان مرگ و میر نوزادان یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود.

وی با بیان اینکه مرگ های حول و حوش تولد و نوزادی سومین علت شایع از دست رفتن سال های عمر هستند، گفت: حدود 70 درصد مرگ نوزادان در هفته اول و نیمی از مرگ های هفته اول در 24 ساعت اول رخ می دهد که درصد قابل توجهی از آن در چند ساعت نخست بعد از زایمان است.

وی افزود: با هدف ارتقای مهارت گروه پزشکی شهرستان خاش و ارتقای سلامت و کاهش مرگ و میر نوزادان، کارگاه های احیای نوزاد و مراقبت آغوشی مادر و نوزاد در بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان برگزار شد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: این کارگاه ها در همه شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار خواهد شد.

وی گفت: در شهر زاهدان کارگاه ها به گونه ای برنامه ریزی شد که علاوه بر پرسنل بهداشتی درمانی و بیمارستان های آموزشی از سایر مراکز درمانی مانند بیمارستان تامین اجتماعی و نبی اکرم هم در این کارگاه ها شرکت کرده اند.

وی افزود: چهار کارگاه ویژه در سطح شهر زاهدان برای ماماهای مراکز تسهیلات زایمانی حوزه معاونت بهداشتی نیز برگزار شده است.

ایمانی اظهار داشت: در راستای سیاست کلی وزارت بهداشت به حداقل رساندن مرگ ومیر نوزادان یک تکلیف مهم است وهمه کادر بهداشت و درمان به منظور حصول به استاندارد های بین المللی باید کاهش مرگ و میر نوزادان را در دستور کار قرار داده و اداره سلامت نوزادان وزارت متبوع دانشگاه را مکلف کرده که به صورت گسترده، فراگیر و مستمراین کارگاه ها را برگزار و کارکنان مرتبط با فرآیند زایمان آموزش لازم را در طول دوره خدمت دریافت نمایند تا بتوانیم این تکلیف حرفه ای، اعتقادی و ملی خود را در جهت کاهش مرگ و میر نوزادان این استان به انجام برسانیم.

وی گفت: این کارگاه هر شش ماه یکبار برای تمرین و ممارست نیروها و کسب مهارت بیشتر توسط متخصصین و کارشناسان مربوطه در محل بیمارستان خاش اجرا می شود.

سرانه مصرف شیر در سیستان ‌و بلوچستان پایین است

کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: متاسفانه براساس آمارهای وزارت بهداشت سرانه مصرف شیر در سیستان و بلوچستان از میانگین کشوری پایین تر است.

مهدیه شیخی گفت: شیر تنها ماده غذایی شناخته شده در طبیعت است که بسیاری از نیازهای بدن را به طور متعادل تامین می کند.

وی افزود: شیر در زمینه بسیاری از فعالیت ها حیاتی بدن مانند انعقاد خون، هدایت جریان عصبی، انقباض عضلات، فعالیت های آنزیمی و کنترل فشار خون نقش بسیار زیادی دارد و میزان کلسیم موجود در شیر تامین کننده سلامت استخوان ها است.

وی اظهار داشت: هر فرد روزانه بطور میانگین باید دو لیوان شیر بنوشد.

کارشناس تغذیه مرکز بهداشت استان استفاده منظم از منابع غذایی غنی از کلسیم مانند شیرکم چرب را باعث کاهش تجمع چربی در بدن و باعث پیشگیری از چاقی در کودکی و سنین بالاتر عنوان کرد و افزود: ترکیبات طبیعی موجود در شیر موجب بهبود سیستم ایمنی بدن گردیده و در صورت آلودگی هوا ضمن خنثی نمودن سموم، از دستگاه تنفس و قلب و عروق نیز محافظت می کند.

وی گفت: مصرف روزانه و منظم منابع غذایی غنی از کلسیم مانند شیر کم چرب می تواند خطر بروز برخی از سرطان ها مانند سرطان روده بزرگ و سینه را کاهش دهد.

این کارشناس تغذیه توصیه کرد، برای تامین نیاز بدن به مواد مغذی هر روز باید دو تا سه لیوان شیر نوشید.