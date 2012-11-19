  1. بین الملل
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۵۵

خالد مشعل:

نتانیاهو خواستار آتش بس شده است نه حماس/ مقاومت در بهترین شرایط است

نتانیاهو خواستار آتش بس شده است نه حماس/ مقاومت در بهترین شرایط است

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین( حماس) با جنایتکار جنگی خواندن نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرد این صهیونیستها هستند که خواستار آتش بس شده اند نه مقاومت .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العربیه ، خالد مشعل گفت : نبود همه کسانی که ما آنها را در جنگ غزه از دست داده ایم، از جمله احمد الجعبری دردناک است.

وی افزود: روحیه مقاومت عالی است و همه متحد و یکدل هستند. رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر شوکه شده است نه مقاومت.

مشعل گفت : نتانیاهو گرچه موفق به ترور الجعبری شد، اما نتوانست قدرت بازدارندگی برای رژیم صهیونیستی به وجود آورد و نتوانست زیر ساختهای مقاومت را از بین ببرد.

بنیامین نتانیاهو خواست که از این حمله به عنوان برگ برنده ای در انتخابات استفاده کند، اما موفقیتی به دست نیاورد و واکنش مصر نیز برایش قابل هضم نبود.

وی افزود: رژیم صهیونیستی نگران و مضطرب است، ما قوی هستیم و انشاء الله پیروز خواهیم شد.

مشعل گفت : شاید از نظر نظامی توازنی میان ما با صهیونیستها وجود نداشته باشد، اما از نظر اراده توازن برقرار است و ما از نظر اراده برتر هستیم.

وی افزود: اسرائیل اگر قصد حمله زمینی به غزه را داشته باشد، متوجه خواهد شد که اشتباه بزرگی مرتکب شده است.

رئیس دفتر سیاسی حماس گفت : نتانیاهو جنایتکار جنگی و قاتل کودکان است و هدف قرار دادن افراد بیگناه و نیز دفاتر رسانه ای و کودکان، جنایت است.

مشعل بیان کرد: نتانیاهو برای آتش بس دست به دامان آمریکا، کشورهای اروپایی و مصر شده است نه حماس.ما خواهان تنش نیستیم.

وی گفت : مواضع دوگانه آمریکا هنوز برای ما قابل هضم نیست، زیرا واشنگتن از حق دفاع اسرائیل سخن می گوید.

رئیس دفتر سیاسی افزود: جایگزینی برای حق بازگشت آوارگان فلسطینی وجود ندارد و فلسطین سرزمین مادری فلسطینی هاست.

کد مطلب 1748026

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