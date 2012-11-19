نتانیاهو خواستار آتش بس شده است نه حماس/ مقاومت در بهترین شرایط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العربیه ، خالد مشعل گفت : نبود همه کسانی که ما آنها را در جنگ غزه از دست داده ایم، از جمله احمد الجعبری دردناک است.

وی افزود: روحیه مقاومت عالی است و همه متحد و یکدل هستند. رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر شوکه شده است نه مقاومت.

مشعل گفت : نتانیاهو گرچه موفق به ترور الجعبری شد، اما نتوانست قدرت بازدارندگی برای رژیم صهیونیستی به وجود آورد و نتوانست زیر ساختهای مقاومت را از بین ببرد.

بنیامین نتانیاهو خواست که از این حمله به عنوان برگ برنده ای در انتخابات استفاده کند، اما موفقیتی به دست نیاورد و واکنش مصر نیز برایش قابل هضم نبود.

وی افزود: رژیم صهیونیستی نگران و مضطرب است، ما قوی هستیم و انشاء الله پیروز خواهیم شد.

مشعل گفت : شاید از نظر نظامی توازنی میان ما با صهیونیستها وجود نداشته باشد، اما از نظر اراده توازن برقرار است و ما از نظر اراده برتر هستیم.

وی افزود: اسرائیل اگر قصد حمله زمینی به غزه را داشته باشد، متوجه خواهد شد که اشتباه بزرگی مرتکب شده است.

رئیس دفتر سیاسی حماس گفت : نتانیاهو جنایتکار جنگی و قاتل کودکان است و هدف قرار دادن افراد بیگناه و نیز دفاتر رسانه ای و کودکان، جنایت است.

مشعل بیان کرد: نتانیاهو برای آتش بس دست به دامان آمریکا، کشورهای اروپایی و مصر شده است نه حماس.ما خواهان تنش نیستیم.

وی گفت : مواضع دوگانه آمریکا هنوز برای ما قابل هضم نیست، زیرا واشنگتن از حق دفاع اسرائیل سخن می گوید.

رئیس دفتر سیاسی افزود: جایگزینی برای حق بازگشت آوارگان فلسطینی وجود ندارد و فلسطین سرزمین مادری فلسطینی هاست.