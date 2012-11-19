تاکیدرهبران اسیا بر گسترش همکاریهای اقتصادی/ دیدارنخست وزیران چین وکامبوج

به گزارش خبرنگار مهر از پنوم پن ، نشست امروز دوشنبه با حضور رهبران 10 کشور جنوب شرق آسیا و رهبران کشورهای چین ، ژاپن و کره جنوبی موسوم به آسه آن بعلاوه 3 برگزار شد بر لزوم گسترش همکاری های اقتصادی تاکید شد.

بر اساس این گزارش ، رهبران ده کشور جنوب شرق آسیا به همراه رهبران سه کشور آسیایی در نشست امروز دوشنبه همچنین درباره حقوق بشر و ایجاد منطقه آزاد تجاری گفتگو کردند.

براساس این گزارش، نشست ده کشور جنوب شرق آسیا و سه کشور آسیایی با شعار"یک گروه یک سرنوشت" برگزار شده است و رهبران شرکت کننده در این نشست تاکید کردند باید جامعه متحد آسیایی با مشارکت آنها تا سال 2015 تشکیل شود.

براساس اخرین اخبار ، نخست وزیر چین در حاشیه نشست کامبوج با نخست وزیر این کشور دیدار کرد و قول داد چین به حمایت های خود از توسعه اجتماعی و اقتصادی کامبوج ادامه دهد.

پانزدهمین نشست آسه آن و کره جنوبی و نیز آسه آن و ژاپن نیز امروز دوشنبه برگزار شد .

بیست و یکمین اجلاس سران آسه آن از 18 تا 20 ماه جاری میلادی مطابق با 28 تا 30 ابان در پنوم پن پایتخت کامبوج درحال برگزاری است وعلاوه بر سران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن)، رهبران و روسای جمهوری کشورهای آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند نیز در این نشست حضور خواهند داشت.

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در سال 1967 تاسیس شده و کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام عضو آن هستند.



