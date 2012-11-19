به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ذوبآهن اصفهان که آخرین دیدار از هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور محسوب میشود، از ساعت 17:30 دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی آغاز شد.
در پایان نیمه نخست این بازی که قضاوت آن برعهده محسن ترکی است، تیم ذوبآهن با برتری 2 بر یک از پرسپولیس میزبان بازی پیش افتاده است. پیام صادقیان(5) و علیرضا نورمحمدی(15- گل به خودی) ابتدا برای ذوبآهن گل زدند اما ضربه ایستگاهی مهدی مهدویکیا در دقیقه 45 با برخورد به دیوار دفاعی حریف و تغییر مسیر وارد دروازه حریف اصفهانی شد.
در این نیمه سعید عبداللهپور مدافع ذوبآهن در دقیقه 25 از زمین مسابقه اخراج شد. هادی نوروزی از تیم پرسپولیس و پیام صادقیان از ذوبآهن، بازیکنان اخطاری این بازی بودند. پس از اخراج بازیکن ذوبآهن، مانوئل ژوزه سرمربی پرتغالی پرسپولیس دست به یک تغییر تاکتیکی زد و در دقیقه 35 غلامرضا رضایی را به جای مهرداد پولادی وارد زمین مسابقه کرد.
مسعود همامی دروازهبان ذوبآهن عملکرد بسیار خوبی را در نیمه نخست از خود ارائه کرد و با واکنشهای مناسب بارها مانع از گلزنی تیم پرسپولیس شد.
نظر شما