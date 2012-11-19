مجموعه رسانه ای فارس سالم و کارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زرین چنگ عصر دوشنبه در اولین نشست تشکیلاتی اصحاب بسیجی رسانه های استان فارس افزود: این استان پس از تهران دارای بیشترین تعداد مطبوعات است که این داشته جایگاه رسانه ای فارس را ارتقا داده است.

وی با اشاره به سختی های روزنامه های مکتوب در دوره کنونی تاکید کرد: در شیراز روزنامه ها با توجه به مشکلات مختلف از جمله کاغذ و... به سختی منتشر می شوند و هر روز دچار گرفتاری های مختلفی هستند.

معاون سردبیر "روزنامه خبر جنوب" تصریح کرد: کار رسانه ای استان فارس بسیجی گونه است و روزانه دو یا سه شیفت کار انجام می شود و جای نگرانی است که از تیراژ این روزنامه ها کاسته و یا به فعالیت خود پایان دهند.

زرین چنگ یادآور شد: فارس به عنوان اولین استان بحث راه اندازی بسیج رسانه را پیگیری کرد که امیدواریم این مجموعه بتواند برخی از مشکلات رسانه های این استان را برطرف کند.

مردم از رسانه های فارس حمایت می کنند

در ادامه این مراسم مدیر مسئول "روزنامه عصر مردم" به جایگاه مردمی رسانه های استان اشاره کرد و گفت: کارنامه فعالیت های رسانه ها هر روز صبح در اختیار همگان است و مردم به راحتی می توانند اظهار نظر کنند.

عسلی تاکید کرد: مردم رسانه های استان را تایید کرده اند و ای کاش مدیران نیز هر روز کارنامه فعالیت های خود را در اختیار مردم قرار می دادند.

عدم تخصص لازم در میان خبرنگاران

اما خبرنگار خبرگزاری ایسنا که به عنوان نماینده خبرنگاران حضور داشت با اشاره به عدم توجه به آموزش های لازم برای خبرنگاران استان، گفت: با توجه به تمامی داشته ها و ظرفیت های رسانه ای استان فارس حدود 70 درصد از خبرنگاران به صورت تخصصی فعالیت نمی کنند.

علی محمد پشوتن تاکید کرد: عدم کسب آموزش های لازم برای خبرنگاران باعث شده که سرعت اندکی را برای حرفه ای شدن دنبال کنیم.

وی یادآور شد: این اتفاق در حالی در استان فارس روی می دهد که از جمله ملزومات مقابله با جنگ نرم دشمنان نظام، تخصصی و هوشمندانه کار کردن خبرنگاران فعال است که در این راه بسیج رسانه باید اقدامات لازم را انجام دهد.

خبرنگار ایسنا با بیان اینکه باید به رفع دغدغه های خبرنگاران نیز توجه کرد، گفت: قلم، زمانی به درستی کار می کند که خبرنگاران گرفتار مباحث روزمره خود نباشند و تنها به ارایه کار مناسب فکر کنند.

پشوتن یادآور شد: متاسفانه خبرنگاران همچنان در مباحث مربوطه به بیمه تکمیلی، امنیت شغلی و.... گرفتار هستند که در این راستا مسئولین باید بیشتر به فکر این غشر جامعه باشند.