منطقه 20 تهران رکورددار فضاهای ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله غفوری با اشاره به این مطلب افزود: بخش حریم منطقه 20 تهران دارای 30 نقطه جمعیتی و روستایی است که به منظور بهره مندی ساکنین از امکانات ورزشی و تفریحی ساخت زمین چمن مصنوعی آن محدوده در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه تمامی محله های 22 گانه این منطقه صاحب زمین چمن هستند و منطقه 20 تهران به عنوان جنوبی ترین منطقه شهر تهران با داشتن 37 زمین چمن مصنوعی در بین مناطق شهر تهران رکورددار است، تصریح کرد: ساخت فضاهای ورزشی روباز در روستاهای تابعه بخش حریم این منطقه، پس از مکان یابی و اهدای زمین از طرف شورای روستا آغاز می شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 تهران به احداث مجموعه های ورزشی سرپوشیده در بخش حریم نیز اشاره کرد و ادامه داد: تا کنون روستاهای قاسم آباد، زمان آباد، فیروزآباد و عباس آباد علاقه مند به مجموعه های ورزشی سرپوشیده مجهز شده اند.

روستاهای غنی آباد، اشرف آباد، قلعه نو، چالطرخان، تقی آباد، قمی آباد، کریم آباد، گل تپه، محمود آباد، عباس آباد علاقه مند، اسلام آباد، طالب آباد، فیروزآباد، قاسم آباد، زمان آباد و مقیم آباد از جمله ۳۰نقطه جمعیتی روستایی منطقه 20 تهران به عنوان جنوبی ترین منطقه شهر تهران محسوب می شوند.

ناظرین افتخاری سامانه 1888 منطقه 20 تهران با مقررات شهرسازی آشنا شدند

جلسه توجیهی ناظرین افتخاری برون سازمانی سامانه 1888 شهرداری منطقه 20 تهران با موضوع شهرسازی و معماری برگزار شد.

مدیر سامانه نظارت همگانی 1888 این منطقه با اعلام این خبر گفت: در راستای اهمیت نقش ناظرین افتخاری در خصوص انعکاس و پیگیری مشکلات موجود به ویژه در شهرسازی و معماری، جلسه توجیهی در خصوص تعامل هرچه بیشتر با ناظرین افتخاری برون سازمانی با حضور رئیس اداره بازرسی، معاون شهرسازی و معماری منطقه و نماینده اداره ناظرین سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران "1888" و تعدادی از ناظرین افتخاری برگزار شد.

حمیدرضا قلیچ خانی افزود: تا کنون بیش از دو هزار و 540 ناظر افتخاری از میان اقشار مختلف جامعه از قبیل پزشکان، روحانیون، دبیران، شورایاران و... به عنوان بازوان توانمند و چشم بینای مدیران شهری، جذب سامانه 1888 منطقه 20 تهران شده اند.

در این جلسه غلامرضا رنجبر معاون شهرسازی و معماری منطقه به تشریح وظایف و عملکرد این حوزه و اقدامات انجام شده در زمینه ساخت و ساز و مقررات شهرسازی و تأثیر همکاری ناظرین افتخاری در انعکاس کاستیهای موجود در سطح محلات پرداخت.

در ادامه احسان الله نیک بین رئیس بازرسی منطقه 20 تهران گفت: جذب ناظران افتخاری، ایجاد زمینه ای مناسب برای همکاری و تعامل آنها با سامانه 1888 و شفاف سازی افکار عمومی، نسبت به برنامه ها و اهداف شهرداری را در بر دارد و این افراد که از میان اقشار تحصیلکرده و صاحبنظر منطقه انتخاب و جذب شده اند با رصد مشکلات محلات و درخواستهای شهروندان، مدیران شهرداری را برای تحقق اهدافشان که نظارت و شناخت و رفع مشکلات شهری است یاری می کنند.

در ادامه این جلسه، در خصوص نحوه عملکرد سامانه 1888 و فرایند ثبت، گردش و اجرای پیام شهروندان نیز توضیحاتی بیان شد.