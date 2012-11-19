تظاهرات ضد دولتی دهها هزار نفر از کارکنان بیمارستانها در مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دهها هزار نفر از پزشکان، پرستاران و کارمندان بیمارستانی در اسپانیا روز گذشته در اعتراض به کاهش بودجه سال 2013 و خصوصی سازی در راستای اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی دولت در مادرید تظاهرات کردند.

معترضان با برگزاری این تظاهرات اعتراض خود را به برنامه دولت برای واگذاری خدمات درمانی و آموزشی به بخش خصوصی و صرفه جویی 150 میلیارد یورویی در سال 2014 ابراز کردند.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعار علیه اقدامات ریاضتی دولت نارضایتی خود را از کاهش حقوق کارمندان، افزایش نرخ بیکاری و مالیات ها ابراز کردند.

نرخ تورم اسپانیا چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو که با بحران اقتصادی روبرو شده است، در ماه اکتبر با افزایش روبرو شد و به بالاترین حد از ماه مه سال گذشته رسید.

نرخ تورم در اسپانیا در ماه سپتامبر 3.4 درصد بود و افزایش هزینه سوخت تاثیر زیادی بر افزایش نرخ تورم این کشور داشته است.

بر اساس گزارش اداره ملی آمار اسپانیا از هر چهار نفر اسپانیایی در سن اشتغال، یک نفر بیکار است و تعداد خانوارهایی که در آن هیچ یک از اعضا شغلی ندارند به یک میلیون و 738 هزار افزایش پیدا کرده است که یک دهم خانوارهای اسپانیایی را شامل می شود.