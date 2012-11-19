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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۳۹

قاسمی عنوان کرد:

سرمایه گذاری هر فاز پارس جنوبی ظرف یک سال برگشت داده می‌شود

سرمایه گذاری هر فاز پارس جنوبی ظرف یک سال برگشت داده می‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: وزیر نفت گفت: 68 میلیارد دلار در پارس جنوبی سرمایه گذاری شده است، ضمن آن که درآمد هر دو فاز افزون بر شش میلیارد دلار در سال است بنابراین سرمایه‌گذاری هر فاز ظرف یک سال برگشت داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی عصر دوشنبه در جمع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فشارهای سنگینی از سوی دشمنان برای ایجاد اختلال در اقتصاد کشور صورت گرفته است، افزود: آخرین حربه دشمنان، تحریم نفت و بانک مرکزی بود.

وی گفت: دشمنان می کوشند در زمینه توسعه صنعت نفت، حضور در بازار و زنجیره تولید برای ما مشکل ایجاد کنند، اما وزارت نفت برای هر بخش در حال برنامه ریزی و تلاش است.

قاسمی با این بیان که در بخش توسعه، فشارهای سنگینی وجود دارد، گفت: آمریکایی ها سهام برخی کشورهای تولید کننده تجهیزات را خریدند تا ما نتوانیم تجهیزات مورد نظر را تهیه کنیم، اما با وجود همه این ترفندها کالاهای مورد نیاز با تلاش همه جانبه فراهم می شود.

وی ابراز امیدواری کرد در پارس جنوبی که عامل زمان بسیار تعیین کننده است، برنامه‌ریزی‌ها همراه با تلاش همه جانبه به نتیجه خواهد رسید.

اکثر کالاهای مورد نیاز در کشور در حال نمونه‌سازی است

عضو کابینه دهم گفت: در بخش توسعه برای این که گلوگاه تحریم را بشکنیم، اکثر کالاهای مورد نیاز در کشور در حال نمونه سازی است و برای همه بخش های صنعت نفت نیز در حال تهیه سند برای نمونه سازی تجهیزات مورد نیاز هستیم.

وزیر نفت به بخشی از توانمندی های وزارت نفت در شرایط تحریم اشاره کرد و بیان داشت: با وجود کارشکنی های دشمنان در زمینه حمل و نقل نفت ایران، امروز کشتی هایی در اختیار داریم که می توانیم روزانه دو میلیون بشکه نفت ایران را به مقصدهای مختلف در دنیا جابه جا کنیم.

قاسمی در باره گسترش قاچاق سوخت در کشور گفت: به دلیل اختلاف بسیار زیاد نرخ فرآورده در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه پدیده قاچاق سوخت که تقریبا به صفر رسیده بود دوباره رونق گرفته است.

قاسمی افزود: مصرف بنزین و گازوییل کشور به صورت کاذب در چند ماه گذشته بسیار زیاد شده است که با توجه به تحریم در حال برنامه ریزی برای جلوگیری از قاچاق سوخت هستیم.

وزیر نفت تصریح کرد: از زمان خروج شرکت های خارجی، همه پروژه های فازهای پارس جنوبی، به جز یک فاز، از سوی شرکت های داخلی در حال اجراست.

کد مطلب 1748057

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