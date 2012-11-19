مراسم عزاداری دانش آموزان شهر قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری دانش آموزان شهر قرچکعصردوشنبه با حضور مسئولان آموزش و پرورش قرچک، بخشدار منطقه، اعضای شورای شهر، جمعی از مسئولان ادارت و هزاران نفر از دانش آموزان قرچک برگزار شد.

بیش از هزار دانش آموز از مدارس راهنمایی شهدای بانک مسکن و نمونه انصارالمهدی(عج) و هنرستان امیرکبیر با تجمع در میدان امام(ره) شهر قرچک و حرکت در خیابان اصلی این شهر به عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پرداختند.

دانش آموزان با سردادن نوحه های مذهبی به یاد مظلومیت امام حسین(ع) و یاران با وفای ایشان به سرو سینه زدند و عزاداری کردند.

دانش آموزان عزادار قرچکی بعد از عبور از خیابان اصلی این شهر با تجمع بر سر مزار دو شهید گمنام مدفون در پارک جنگلی زیباشهر و قرائت فاتحه با شور و حرارت زیادی عزاداری و بار دیگر بر ادامه راه شهیدان در دستیابی به اهداف والای نظام جمهوری اسلامی تجدید میثاق کردند.

امر به معروف و نهی از منکر شعار محوری قیام امام حسین(ع) است

رئیس اداره آموزش و پرورش قرچک در جمع دانش آموزان عزادار، گفت: امر به معروف و نهی از منکر شعار محوری قیام امام حسین(ع) است و این شعار، یک شعار رهایی بخش بوده که می تواند جامعه را در برابر شبیخون فرهنگی دشمن مصون دارد.

هوشنگ کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح امت پیامبر(ص) و مبارزه با بدعتهای اموی و اقامه نماز به عنوان محورهای اصلی حرکت امام حسین(ع) اشاره کرد و از دانش آموزان خواست اقامه نماز را بر تمامی کارها مقدم دارند و انس خود را به اهل بیت(ع) روز به روز بیشتر کنند.