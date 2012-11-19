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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۱۹

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با حفظ سمت سرپرست دانشگاه بین المللی شد

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با حفظ سمت سرپرست دانشگاه بین المللی شد

چابهار - خبرگزاری مهر: مدیرعامل منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بقایی معاون رئیس جمهور با صدور حکمی با اشاره به سوابق علمی و اجرایی شهباز یزدانی اظهار امیدواری کرده است: با اتکال به حضرت حق و تلاش و جدیت و تشریک مساعی دستگاه های متولی شاهد موفقیت روز افزون دانشگاه بین المللی چابهار در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی باشیم.

در متن این حکم آمده است: انتظار می رود ضمن بازبینی اقدامات انجام شده، ساماندهی مناسبی در ارتقای مناسبات علمی، فرهنگی و آموزشی در دوره جدید فعالیت این دانشگاه را شاهد باشیم.

در این حکم آمده است: در آینده نزدیک شاهد بهره برداری مناسب از تولیدات علمی این دانشگاه توسط مراکز علمی و پژوهشی معتبر باشیم.

کد مطلب 1748059

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