مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با حفظ سمت سرپرست دانشگاه بین المللی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بقایی معاون رئیس جمهور با صدور حکمی با اشاره به سوابق علمی و اجرایی شهباز یزدانی اظهار امیدواری کرده است: با اتکال به حضرت حق و تلاش و جدیت و تشریک مساعی دستگاه های متولی شاهد موفقیت روز افزون دانشگاه بین المللی چابهار در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی باشیم.

در متن این حکم آمده است: انتظار می رود ضمن بازبینی اقدامات انجام شده، ساماندهی مناسبی در ارتقای مناسبات علمی، فرهنگی و آموزشی در دوره جدید فعالیت این دانشگاه را شاهد باشیم.

در این حکم آمده است: در آینده نزدیک شاهد بهره برداری مناسب از تولیدات علمی این دانشگاه توسط مراکز علمی و پژوهشی معتبر باشیم.