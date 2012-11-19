اسرائیل دولتی تروریست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه امروز دوشنبه در استانبول گفت : آنهایی که اسلام را به تروریسم متهم می کنند، چشمان خود را بر روی کشتار مسلمانان در غزه بسته اند.

وی یک روز پیش از سفر "احمد داوداوغلو" به نوار غزه در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه نشست شورای اوراسیای اسلامی حملات رژیم صهیونیستی به غزه را "اقدامی تروریستی" خواند.

اردوغان با محکوم کردن کشتار کودکان و زنان در نوار غزه تاکید کرد: به همین دلیل می گویم که اسرائیل دولتی تروریست بوده و اقداماتش تروریستی است.

وی روز شنبه نیز طی سخنانی در دانشگاه قاهره حملات صهیونیستها به غزه را به باد انتقاد گرفت و هشدار داد این اقدام منطقه را وارد درگیری های خونین می کند.

گفتنی است "احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه فردا راهی نوارغزه می شود. بنا بر اعلام منابع دیپلماتیک، این سفر در راستای تلاش برای برقراری آتش بس در نوارغزه و ابتکار عمل اتحادیه عرب برای حمایت از غزه انجام می شود.



بر خلاف محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، آنکارا همچنان به روابط خود با تل آویو ادامه می دهد.