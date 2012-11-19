به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مجتمع های پتروشیمی در عسلویه گفت: زمینه توسعه صنعت پتروشیمی به ویژه در صنایع تکمیلی وجود دارد.

وی با تاکید بر توسعه صنایع تکمیلی افزود: با توسعه این صنعت به صورت زنجیره کامل، اشتغال و ارزش افزوده بسیاری برای کشور به ارمغان می آید.

وزیر نفت گزارشی از روند تکمیل فازهای گازی پارس جنوبی ارائه کرد و افزود: تدابیر لازم برای بی اثر کردن تحریم ها اتخاذ شده و تولیدات ما به میزان مناسب رسیده است.

وی با بیان این که امروز 1.8 میلیون بشکه نفت خام در داخل کشور تبدیل به فرآورده می شود، افزود: با توجه به قیمت بالای گازوئیل در کشورهای همسایه برای مصرف این فرآورده در کشور باید برنامه ریزی بهتری انجام شود.

قاسمی نتیجه همکاری نکردن کشورهای خارجی در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی را اتکای بیشتر به توان داخلی و توانمندسازی پیمانکاران داخلی دانست و افزود: با توجه به استعداد موجود در کشور، پیمانکاران داخلی در حال تکمیل فازهای باقیمانده پارس جنوبی هستند.

وزیر نفت با بیان این که با اتمام فازهای باقیمانده، برداشت از میادین مشترک به 770 میلیون مترمکعب خواهد رسید که تقریبا مشابه برداشت قطر است، افزود: با استفاده از توان داخلی و در شرایط تحریم به رکورد تکمیل 70 درصد برخی از فازها در طول 28 ماه رسیده ایم که بسیار منحصر به فرد است.

وی افزود: هم اکنون 27 میدان مشترک داریم که در 24 میدان فعال شده ایم و با حداکثر نیرو در حال توسعه این میادین هستیم.

وزیر نفت همچنین ارزش اقتصادی را که بعد از تکمیل فازهای پارس جنوبی و توسعه میادین مشترک نصیب کشور می شود، 400 میلیارد دلار اعلام کرد.

تکمیل طرح‌های خط اتیلن غرب و مرکز نیازمند 30 هزار میلیارد ریال است



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که از ابتدای سال 91 هیچ شرکت پتروشیمی دولتی نداریم، افزود: ما دیگر منابعی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای توسعه صنعت پتروشیمی نداریم و باید زیرساخت ها را برای حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم.

عبدالحسین بیات با بیان این که برای تکمیل طرح های خط اتیلن غرب و مرکز نیاز به 30 هزار میلیارد ریال منابع داخلی داریم، از نمایندگان مجلس خواست برای تحقق این منابع به صنعت پتروشیمی کمک کنند.

وی توسعه مناطق جدید پتروشیمی را از دیگر اولویت های پتروشیمی کشور دانست و افزود: برای توسعه پتروشیمی در این مناطق تکمیل طرح های موجود به چهار میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نیاز داریم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی حمل و نقل دریایی را یکی دیگر از نیازهای پتروشیمی دانست و افزود: لازم است در این زمینه بخش خصوصی فعال شود و با خرید کشتی حمل و نقل محصولات را انجام دهد.

بیات پتروشیمی را مزیت منحصر به فرد کشور دانست و افزود: پیشنهاد کرده ایم 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت توسعه صنعت پتروشیمی به ویژه در بخش صنایع تکمیلی در اختیار این صنعت قرار گیرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد: 50 درصد درآمد حاصل از واگذاری پتروشیمی به عنوان وام در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

برپایه این گزارش، نمایندگان مجلس ابتدا از فازهای در حال توسعه پارس جنوبی، سپس از مجتمع های پتروشیمی برزویه، جم، کاویان و دماوند و بندر پارس بازدید کردند.