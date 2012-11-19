به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ذوبآهن اصفهان که آخرین دیدار از هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور محسوب میشود، از ساعت 17:30 دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد که حواشی این بازی را در زیر میخوانید:
* دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوبآهن در حضور کمتر از 10 هزار نفر انجام شد که حضور این تعداد تماشاگر در ورزشگاه برای تماشای این بازی جای تعجب داشت.
* سیموئز و مارکار آقاجانیان مربیان تیم ملی و سفیر دانمارک با حضور در جایگاه ویژه این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند. وحید قلیچ دروازهبان پیشین پرسپولیس هم بین دو نیمه وارد ورزشگاه شد و در جایگاه نشست.
* سپهر حیدری پیش از آغاز مسابقه با دسته گل به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و یک دسته گل هم به سمت تماشاگران این تیم انداخت. به خاطر این حرکت هواداران پرسپولیس برای دقایقی بازیکن پیشین تیم خود را تشویق کردند.
* مهرداد پولادی که در دقیقه 35 جای خود را به غلامرضا رضایی داد، با ناراحتی زمین مسابقه را ترک کرد و حتی به نشانه اعتراض بطری آب را به زمین زد. او نیمه دوم هم با تاخیر 5 دقیقهای به زمین آمد و روی نیمکت نشست.
* مهدی مهدویکیا، شهاب گردان، حسین ماهینی و مهرداد پولادی پیش از آغاز مسابقه به سمت کادر فنی و اعضای نیمکت ذوبآهن رفتند. ضمن اینکه مهدی رجبزاده و سینا عشوری هم به سمت نیمکت پرسپولیس آمده و از یحیی گل محمدی برای حضور در زمین رخصت گرفتند.
* پس از دریافت گل دوم تماشاگران شعار "پرسپولیس بسه دیگه غیرتت رو نشون بده" را سر دادند. این تشویقها بصورت متوالی صورت میگرفت و آنها بازیکنان را برای جبران گل خورده ترغیب میکردند.
* سعید عبداللهپور پس از اخراج در دقیقه 35 با چشمانی اشکآلود از زمین مسابقه اخراج شد.
* تماشاگران پرسپولیس پس از به ثمر رسیدن گل نخست پرسپولیس توسط مهدویکیا، کاپیتان تیم خود را به شدت تشویق کردند که این تشویقها دقایقی پس از پایان نیمه نخست هم ادامه داشت.
* در دقیقه 51 محسن ترکی داور مسابقه مسعود همامی دروازهبان ذوبآهن را به دلیل خطا روی نوروزی از زمین اخراج کرد. این دروازهبان پس از اخراج دقایقی به داور اعتراض کرد و در هنگام ترک زمین هم خطاب به ناظر بازی به عملکرد داور به شدت اعتراض کرد.
* فرهاد کاظمی سرمربی ذوبآهن در هنگام اخراج بازیکنان خود با تعجب بسیار جریان بازی را نگاه میکرد. وی با تعویض محسن مسلمان، بوژوویچ را به زمین فرستاد تا به جای هماهی وظیفه حراست از دروازه ذوبآهن را برعهده گرفت.
* دپس از زدن ضربه پنالتی توسط مهدویکیا بین کریم انصاریفرد و سینا عشوری درگیری صورت گرفت که با دخالت بازیکنان دو تیم، این درگیری ادامه پیدا نکرد، هرچند داور بازی به هر دو بازیکن کارت زرد نشان داد.
* در دقیقه 71 پیام صادقیان به دلیل مصدومیت روی زمین افتاد اما بازیکنان پرسپولیس به بازی ادامه دادند که این مسئله با اعتراض فرهاد کاظمی و سایر بازیکنان ذوبآهن همراه شد.
* اسکوربرد ورزشگاه آزادی در 20 دقیقه پایانی دچار مشکلاتی شد و مطالب روی آن بصورت درست درج نمیشد.
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