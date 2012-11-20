رویانیان تا پایان هفته هزینه انتقال حقیقی را به حساب فجر واریز می کتد

جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقدامات اولیه برای انتقال حقیقی به پرسپولیس انجام شده اما تا زمانی که پرسپولیس پول را به حساب فجر واریز نکند رضایت نامه حقیقی داده نمی شود.

وی تصرح کرد: انتقال رضا حقیقی به پرسپولیس در وهله اول برای پیشرفت این بازیکن در باشگاههای بزرگ فوتبال کشور و در درجه دوم برای حل مشکلات مالی باشگاه فجر شهید سپاسی است.

مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی اظهار امیدواری کرد که بازیکنان جوان و با انگیزه فجر شهید سپاسی بتوانند به شکل مناسب جای رضا حقیقی را در تیم پر کنند.

به گزارش مهر، طی هفته های گذشته شایعاتی مبنی بر انتقال رضا حقیقی به پرسپولیس به گوش می رسید که در نهایت این شایعات رنگ واقعیت به خود گرفت.