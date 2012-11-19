نخستین حامی مالی کشتی پایتخت وارد گود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیات کشتی استان تهران، مدتهاست که مشکلات عدیده مالی هیات کشتی استان تهران از این هیات را با معضلات زیادی مواجه ساخته که در نهایت موجب رکود و کندی در اجرای برنامه های کشتی پایتخت نیز شده است.

در همین راستا اکبر فلاح قهرمان اسبق جهان و از مربیان سازنده ، پرتلاش و متعصب کشتی تهران بر خلاف برخی دیگر از اهالی کشتی به شعار دادن بسنده نکرده و در عمل برای نجات کشتی پایتخت آستین بالا زده است. وی به تازگی با هدف نجات کشتی شهر زادگاهش از برخی دوستان متمول و ورزش دوست خود دعوت کرده تا با تکیه بر توان مالی مطلوب آنها بخشی از معضلات مالی هیات کشتی تهران نیز برطرف شود.

این حامی مالی یکی از پیشکسوتان و قهرمانان کشتی ایران و جهان تلقی می شود که با دعوت اکبر فلاح برای حمایت مالی و کمک به کشتی تهران وارد گود شده و قرار است از این پس در جهت اعتلای کشتی پایتخت گام بر دارد .

