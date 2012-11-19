هوای تهران در شرایط ناسالم است

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران ، امروز بر میزان غلظت تمام آلاینده ها به غیر از منواکسید کربن نسبت به روز گذشته افزوده شده است وهوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گفته وی، ایستگاه های اقدسیه ، تهرانسر ، ستاد بحران ، شادآباد ، شهرری ، پارک شکوفه و شهرک چشمه به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در شرایط ناسالم قرار دارند.

رشیدی اظهار داشت: در حال حاضر در نمایشگر سنجش آلودگی، آلاینده ازن با 3 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 24، دی اکسید گوگرد مانند روز گذشته روی عدد 31، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون 6 واحد افزایش روی عدد76 و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون با 18واحد افزایش روی عدد134 ایستاده است.

رشیدی اظهار داشت: آلاینده منواکسید کربن با 4 واحد کاهش نسبت به روز گذشته در حال حاضر روی عدد47 قرار گرفته است.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری در پاره ای نقاط غبار صبحگاهی در بعدازظهر، افزایش ابر گاهی بارش باران در ارتفاعات ، بارش برف و وزش باد است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم باقی بماند.

وی افزود: توصیه می شود افراد مبتلا به بیماری های قلبی و ریوی ، سالمندان و کودکان از فعالیت های طولانی مدت و سنگین در فضای باز اجتناب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، استانداردهای شاخص کیفیت هوا در شرایط پاک، سالم ، ناسالم برای گروههای حساس ، هشدار یا ناسالم ، اضطرار یا بسیار ناسالم و بحران یا بسیار خطرناک تعریف شده است.

در صورتی که میانگین میزان آلاینده ها کمتر از 50 پی اس ای باشد شاخص کیفیت هوا در شرایط پاک، بین 50 تا 100 در شرایط سالم ، 100 تا 150 در شرایط ناسالم برای گروههای حساس ، 200 در شرایط هشدار یا ناسالم ، 200 تا 250 اضطرار یا بسیار ناسالم و بالاتر از250 بسیار خطرناک و یا بحران قرار می گیرد.

در صورت قرار گرفتن شاخص هوای در هر یک از سه شرایط هشدار، اضطرار و بحران باید از سوی دستگاه های متولی تدابیری برای اعمال محدودیت تردد شهروندان در سطح شهر اعمال شود.

کاهش ضریب هوشی، افزایش ضربان قلب، تیره شدن زبان وپرخون شدن چشمها ازعلائم تاثیرآلودگی هواست.

تداوم آلودگی هوا به تدریج بر عملکرد مغز اثر منفی می‌گذارد و کاهش درصد ضریب هوشی را در پی دارد بیمار در هوای آلوده به تدریج دچار اختلال حواس می‌شود به طوری که گاهی اوقات قادر به انجام کارهای ظریف نیست.

ذرات ریز معلق در هوا و گازهای سمی مانند منواکسید کربن و ترکیبات ازت از طریق دستگاه تنفسی وارد بدن و به آن جذب می‌شوند بنابراین آلودگی هوا بر راه‌های هوایی و سیستم عصبی انسان تاثیر مستقیم می گذارد.

افزایش بیش از حد این گازها و ترکیبات آن روی مخاط نای و نایژه تاثیر منفی ‌می‌گذارد و سلولهای مخاطی را از بین می‌برد در این شرایط فرد به عفونتهای مختلف دچار می‌شود.

آلودگی هوا بر مغز و اعصاب نیز اثر منفی می‌گذارد، به گونه ای که ابتدا بیمار دچار بی حسی و ضعف عمومی می‌شود و در صورت تداوم آلودگی و افزایش مقدار گازهای سمی، بیهوش و در بیمارستان بستری می‌شود البته آلودگی هوا به سلامت مبتلایان به برونشیت، آمفیزم و اختلالات تنفسی اثر بیشتری می‌گذارد.

در شرایط آلودگی هوا ضربان قلب به علت ناتوانی گلبول‌های قرمز برای اکسیژن رسانی، افزایش می‌یابد و افراد مبتلا به بیماریهای قلبی از این وضعیت بیشتر آسیب می‌بینند.

بهتر است افراد از ورزش کردن در هوای آلوده خودداری کنند کودکان و بیماران قلبی و ریوی نیز تا حد امکان از منزل خارج نشوند اما اشخاصی که ناگزیر به خروج از خانه هستند از ماسکهای ضخیم استفاده کنند و تا حد امکان از فضای بسته محل کار خود خارج نشوند.



