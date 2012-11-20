  1. ورزش
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۲

معرفی نماینده مدیرکل ورزش تهران در امور کشتی/ کلانتری به پایتخت آمد!

معرفی نماینده مدیرکل ورزش تهران در امور کشتی/ کلانتری به پایتخت آمد!

مدیرکل ورزش و جوانان استان با توجه به وضعیت کنونی کشتی پایتخت، "نقی کلانتری" چهره شناخته شده کشتی استان مازندران را به عنوان نماینده این اداره در امور کشتی تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد حسین نژاد فلاح" مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران به منظور برطرف ساختن مشکلات فعلی کشتی پایتخت، معاون ارشد خود را به عنوان نماینده و ناظر وِیژه در امور کشتی معرفی کرد.

با توجه به اینکه بلاتکلیفی در انتخاب سرپرست هیات کشتی استان تهران، مشکلات بسیار زیادی را برای مربیان و کشتی گیران پایتخت جهت اجرای برنامه های آماده سازی بوجود آورده، مدیر کل ورزش و جوانان استان با انتخاب و معرفی نماینده ویژه در امور کشتی، با جدیت وارد عمل شد.

بدین ترتیب نقی کلانتری از پیشکسوتان کشتی کشورمان که چندین سال نیز ریاست هیات کشتی استان مازندران را برعهده داشت ، برای کمک به کشتی استان تهران وارد گود شد تا با تکیه بر تجربیاتش یار و یاور کشتی پایتخت باشد.

کد مطلب 1748079

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