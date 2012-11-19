ترکیه می تواند بر روی حمایت ناتو حساب کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو گفت اگر ترکیه رسما درخواست کند، پیمان آتلانتیک شمالی به سرعت در مورد استقرار سیستم دفاع موشکی پاتریوت در این کشور تصمیم گیری می کند.

وی امروز دوشنبه در بروکسل ضمن اعلام آمادگی ناتو برای حمایت از ترکیه در مورد گسترش تنش های مرزی بین این کشور و سوریه ابراز نگرانی کرد.

راسموسن با بیان اینکه ترکیه تا کنون درخواست رسمی برای استقرار سامانه موشکی پاتریوت در خاک خود نکرده است، یادآور شد اطلاعی از تمایل و یا زمان درخواست آنکارا در این رابطه ندارد.

دبیرکل ناتو با اشاره به ادامه تماسهای خود با مقامات ترکیه تاکید کرد این پیمان از تمام توانش برای حمایت از این کشور و نشان دادن اتحاد خود بهره می گیرد.

گفتنی است دولت ترکیه تا کنون اخبار مربوط به تمایلش برای استقرار موشکهای پاتریوت در مرز با سوریه را تایید نکرده و در عین حال چنین موضوعی را تکذیب نیز نکرده است.