ارسال پرونده 950 میلیارد ریال کالا به گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر محمدی از اعاده بیش از 950 میلیارد ریال کالا به گمرکات کشور در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری سازمان اموال تملیکی بیش از 950 میلیارد ریال از کالاهای متروکه که عموما کالاهای صنعتی و مواد اولیه صنایع داخلی بوده را به گمرکات اعاده کرد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، اظهار داشت: این سازمان وظیفه تعیین تکلیف و فروش کالاهای متروکه گمرک را عهده دار است، اما با توجه به ضرورت حمایت از تولید کنندگان و صنایع داخلی نسبت به اعاده این دسته از کالا به گمرکات کشور اقدام نموده تا صاحبانشان با انجام تشریفات قانونی نسبت به ترخیص آنها از طریق گمرک اقدام نماید.

محمدی خاطر نشان کرد: اغلب این کالاها مربوط به استان های تهران، هرمزگان، مازندران و آذربایجان غربی بوده که در غالب 206 فقره پرونده به گمرکات مربوطه ارسال شده است.