پذیرش 48 مقاله دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد در مجلات معتبر داخلی و خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رحیمی افزود: تعداد هفت ثبت اختراع و 25 مقاله در همایش های داخلی و خارجی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد شهرکرد ارائه شده است.

وی بیان کرد: از بین مقالات پذیرش شده تعداد 16 مقاله در مجلات23 مقاله در مجلات علمی و پژوهشی و 9 مقاله در مجلات تخصصی به چاپ رسیده است.

معاون پژوهش و فناوری در ادامه گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دارای 17 رشته کارشناسی ارشد، دو رشته دکتری حرفه ای دامپزشکی و دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی است که تا کنون یک هزار و 900نفر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای از این مجموعه بزرگ آموزشی فارغ التحصیل شده اند.

رحیمی در پایان افزود: تمامی عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به آدرس lib.iaushk.ac.ir قابل جستجو و استفاده است.

برگزاری مراسم دهه اول ماه محرم در دانشگاه آزاد واحد شهرکرد





رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: استادان، کارکنان و دانشجویان واحد شهرکرد نیز همچون سال های گذشته ، همراه با عزاداران حسینی در غم سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران باوفایش به سوگ نشستند.

حجت الاسلام حیدری تصریح کرد: واقعیت کربلا احیای دین و امر به معروف و نهی از منکر است.

وی گفت: در راستای تحقق این امر مهم الهی، دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه با شروع ماه محرم در دهه اول و سیاه پوش کردن محیط و ایجاد حال و هوای معنوی و کربلایی در دانشگاه، با دعوت از مبلغین برنامه هایی از جمله قرائت زیارت عاشورا با حضور جمع زیادی از کارکنان و اساتید در مسجد دانشگاه، سخنرانی و مداحی بعد از نماز ظهر و عصر و سخنرانی و مداحی بعد از نماز مغرب و عشاء در خوابگاه های دانشجویی را برگزار می کند.

برگزاری کارگاه روش های پیشرفته اندازه گیری در مهندسی مکانیک در دانشگاه شهرکرد

کارگاه آموزشی آشنایی با روش های پیشرفته اندازه گیری در مهندسی مکانیک به همت انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای پیشرفته اندازه گیری در مهندسی مکانیک با حضورآرمان محسنی از فارغ التحصیلان دانشگاه هانوفر آلمان ، به همت گروه مکانیک، انجمن علمی- دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد و معاونت فرهنگی دانشگاه شهرکرد در سالن خیام این دانشگاه برگزار شد.



این کارگاه با هدف آشنایی دانشجویان با چگونگی اندازه گیری فشار، خاصیت پیزوالکتریک، سنسور پیزو، رزیستیو، پروبهای آیرودینامیک فشار برای اندازه گیری فشار و سرعت در جریان سیال، رنگ حساس به فشار و اندازه گیری و ...برگزار شد.

احداث برج های دوقلوی شهرکرد فرصتی مطلوب برای سرمایه گذاری سودآور است



شهردار شهرکرد گفت: احداث برج های دو قلوی کوه نور و دریای نور شهرکرد یک فرصت مطلوب و سودآور برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در این منطقه است.



نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: برای این طرح که هم اکنون توسط شهرداری در حال اجرا است ۴۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شده است.



وی ادامه داد: مطالعات مرحله نخست این طرح پایان یافته است و مرحله دوم آن نیز در حال انجام است، ضمن اینکه خاکبرداری و پایدارسازی پروژه نیز در دست اقدام است.

غلامیان دهکردی افزود: این دو برج هر یک در ۲۵ طبقه با کاربری های تجاری، خدماتی، فرهنگی، درمانی و ... تعریف شده است و برای تکمیل شدن این طرح بزرگ عمرانی به هزار میلیارد ریال سرمایه نیاز می باشد که در قالب روش های مختلف مشارکت تامین خواهد شد.

مراحل تولید مستند "تش و تندیس" در چهارمحال و بختیاری به پایان رسید



مستند "تش و تندیس" با محوریت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سیمای جهان بین تولید شد.

در این مستند، بخشی از زندگی استاد همایون حیدری وانانی که برای نخستین بار در جهان با روشی ابداعی به ساخت مجسمه های گوناگون الهام گرفته از موضوعات ملی محلی و با استفاده از ضایعات فولاد، آهن، پیچ و مهره و مواد غیرقابل استفاده با جوش استیلن پرداخته، به تصویر کشیده شده است.



طرح تندیس "ساز و دهل" این استاد مجسمه ساز گواهی ثبت یونسکو را دریافت کرده و در این مستند، سبک مجسمه سازی این هنرمند و مبادرت به ساخت مجسمه از ابتدای تهیه مواد اولیه تا ظریف کاری و تولید نهایی برای مخاطبان معرفی می شود.