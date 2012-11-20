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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۹:۰۰

کشاورز به مهر خبر داد:

ترک اعتیاد 260 معتاد در سرپناه های شبانه شیراز

ترک اعتیاد 260 معتاد در سرپناه های شبانه شیراز

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان فارس از ترک اعتیاد 260 معتاد در سرپناه های شبانه در شیراز خبر داد.

عبدالحمید کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت سرپناهگاه های شبانه در کلانشهر شیراز بیان کرد: با توجه به اینکه برخی از معتادان سرپناهی نداشته و رها شدن آنها در سطح خیابان مشکلاتی را به وجود آورده بود از مدتها قبل بحث راه اندازی سرپناه شبانه برای این معتادان در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: در این راستا طی چند مدت اخیر این دسته از معتادان در سطح شیراز جمع آوری و به مکانی که بهزیستی برای آنها در نظر گرفته بود منتقل شدند.

مدیر کل بهزیستی استان فارس ادامه داد: در این راستا معتادان مخدرهای صنعتی و خطرناک در سطح شهر جمع آوری و با کمک یک NGOبه این مکان منتقل شده و طی این مدت بیش از 260 معتاد اعتیاد خود را به صورت دائم ترک کردند.

کشاورز ادامه داد: در حال حاضر آن دسته از معتادانی که در آن محل نگهداری می شوند تحت نظارت بهزیستی و NGOقرار دارند و در این راستا توفیقات خوبی به دست آمده که به عنوان نمونه می توان به ترک اعتیاد 260 نفر اشاره کرد.

وی اظهار داشت: در گذشته رها شدن این دسته از معتادان در سطح شهر به ویژه پارکها، معابر عمومی و ترمینالها مشکلاتی را به وجود آورده بود و چهره شهر را نازیبا کرده بود.

مدیر کل بهزیستی استان فارس با بیان اینکه جمع آوری این معتادان باعث کاهش آسیب در سطح شهر شده، اظهار داشت: علاوه بر رعایت نکات بهداشتی این معتادان نیز از یک وعده غذای گرم نیز استفاده می کنند. 

کد مطلب 1748088

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