ترک اعتیاد 260 معتاد در سرپناه های شبانه شیراز

عبدالحمید کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت سرپناهگاه های شبانه در کلانشهر شیراز بیان کرد: با توجه به اینکه برخی از معتادان سرپناهی نداشته و رها شدن آنها در سطح خیابان مشکلاتی را به وجود آورده بود از مدتها قبل بحث راه اندازی سرپناه شبانه برای این معتادان در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: در این راستا طی چند مدت اخیر این دسته از معتادان در سطح شیراز جمع آوری و به مکانی که بهزیستی برای آنها در نظر گرفته بود منتقل شدند.

مدیر کل بهزیستی استان فارس ادامه داد: در این راستا معتادان مخدرهای صنعتی و خطرناک در سطح شهر جمع آوری و با کمک یک NGOبه این مکان منتقل شده و طی این مدت بیش از 260 معتاد اعتیاد خود را به صورت دائم ترک کردند.

کشاورز ادامه داد: در حال حاضر آن دسته از معتادانی که در آن محل نگهداری می شوند تحت نظارت بهزیستی و NGOقرار دارند و در این راستا توفیقات خوبی به دست آمده که به عنوان نمونه می توان به ترک اعتیاد 260 نفر اشاره کرد.

وی اظهار داشت: در گذشته رها شدن این دسته از معتادان در سطح شهر به ویژه پارکها، معابر عمومی و ترمینالها مشکلاتی را به وجود آورده بود و چهره شهر را نازیبا کرده بود.

مدیر کل بهزیستی استان فارس با بیان اینکه جمع آوری این معتادان باعث کاهش آسیب در سطح شهر شده، اظهار داشت: علاوه بر رعایت نکات بهداشتی این معتادان نیز از یک وعده غذای گرم نیز استفاده می کنند.