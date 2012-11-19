اوباما وارد کامبوج شد/ آسیا محورسیاست خارجی آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر از پنوم پن ، اوباما پیش از کامبوج سفری به میانمار داشت تا از روند اصلاحات دموکراتیک در این کشور حمایت کند.

اوباما از زمان ریاست جمهوری خود از سال 2009 میلادی برای پنجمین بار است که به آسیا سفر می‌کند و در سال جاری میلادی این دومین سفر وی به آسیا محسوب می‌شود.

تام دانیلون، مشاور امنیت ملی اوباما گفته است : سفر زودهنگام اوباما به اسیا پس از انتخاب مجددش حاکی از اهمیتی است که او برای این منطقه قائل است و همچنین اهمیت و اولویت این منطقه را برای بسیاری از منافع امنیت ملی آمریکا نشان می‌دهد.

سفر اوباما به آسیا نشان می دهد که او سعی دارد به شعار در دور دوم ریاست جمهوری خود که گفته است "آسیا محور اصلی سیاست خارجی آمریکا در آینده خواهد بود" ، عمل کند.

بر اساس این گزارش ، در بخش اصلی سیاست خارجی اوباما، وی برنامه‌هایی برای آسیا دارد که شامل همکاری‌های نظامی با استرالیا، تایلند و ویتنام و همچنین برنامه‌ای برای انتقال بخش اصلی نیروی دریایی آمریکا به اقیانوسیه تا سال 2020 میلادی است.

در اجلاس کشورهای جنوب شرقی آسیا در پنوم پن پایتخت کامبوج ، اوباما قرار است با رهبران کشورهای اتحادیه جنوب شرقی آسیا موسوم به اسه ان و همچنین نخست وزیران چین و ژاپن دیدار و گفتگو کند.

بیست و یکمین اجلاس سران آسه آن از 18 تا 20 ماه جاری میلادی مطابق با 28 تا 30 ابان در پنوم پن پایتخت کامبوج درحال برگزاری است وعلاوه بر سران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن)، رهبران و روسای جمهوری کشورهای آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند نیز دراین نشست حضور خواهند داشت.

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در سال 1967 تاسیس شده و کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام عضو آن هستند.



