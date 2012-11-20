باران امید بر دریاچه های فارس/ تاثیر سیلاب در احیاء تالابهای استان

به گزارش خبرنگار مهر، بارشهای اخیر استان فارس نویدبخش روزهای خوبی برای تالابهای این استان به شمار می رود.

طی چند سال اخیر به دلیل خشکسالی و عدم مدیریت مصرف آب تمام تالابهای استان از جمله پریشان، بختگان، کافتر،مهارلو و... به طور کامل خشک شد و در این راستا خشک شدن تالابها مشکلات زیاد زیست محیطی را از جمله تغییر اقلیم منطقه، خشک شدن باغات و... را به همراه داشت.

سال گذشته با وجود بارشهای مناسب در استان و در حالیکه انتظار می رفت که برخی از تالابهای استان احیا شوند اما به محض شروع فصل تابستان و افزایش دما و تبخیر، دریاچه های استان بار دیگر به طور کامل خشک شدند.

طی چند روز اخیر شاهد بارشهای مناسبی در استان فارس بودیم به گونه ای که میزان بارشها از پنج میلی متر گرفته تا میزان بیشتر در شهرهای مختلف برآورد شده و بر این اساس برخی از دوستداران محیط زیست بر این باورند که با وجوی که دریاچه های همچنان خشک است اما این بارشها باعث جذب آب در سفره های زیرزمینی شده و در صورت جاری شدن سیلاب می توان انتظار داشت که دریاچه ها احیا شوند.

یک کارشناس حوزه محیط زیست در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: بارندگی های اوایل سال به دلیل خشکی زمین جذب سفره های زیرزمینی شده که این امر در احیای دریاچه ها بی تاثیر نیست.

علمدار علمداری با بیان اینکه در صورت پرآب شدن بسترها امکان احیا دریاچه ها وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به تبخیر زیادی که در فصل تابستان داشتیم تمام تالابهای مهم استان فارس به طور کامل خشک شدند و با توجه به اینکه در حال حاضر فصل خشکی سپری و تبخیرها کاهش می یابد می توان انتظار داشت که دریاچه های استان احیا شوند.

این کارشناس حوزه محیط زیست ادامه داد: جاری شدن سیلاب در صورت بارش طولانی با میزان زیاد می تواند در احیای دریاچه های استان از جمله دریاچه بختگان، پریشان، مهارلو، کافتر و... موثر باشد.

علمداری گفت: بارندگی در ترمیم بستر خشک دریاچه ها تاثیرگذار است و می توان امیدوار بود که بارشهای اخیر در استان باعث ترمیم بستر خشک دریاچه ها شده باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز فصل مهاجرت پرندگان افزود: در حال حاضر مهاجرت پرندگان آغاز شده و هم اکنون در پشت سدها و دریاچه های هفت برم و هور لارستان شاهد وجود پرندگان مهاجر هستیم.

یک کارشناس محیط زیست در استان فارس گفت: امیدواریم که با بارش مناسب باران در استان شاهد مهاجرت این پرندگان به دیگر تالابهای استان باشیم.