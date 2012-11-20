زنی همسرش را در مرودشت خفه کرد/ کشف جسد در صندوق عقب خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران اداره آگاهی شهرستان مرودشت از وقوع یک مورد جنایت در این شهرستان مطلع شدند. به دنبال گزارش این جنایت ماموران در محل حاضر شده و جسد مردی را که در صندوق عقب خودرو بود، مشاهده کردند. اقدامات لازم انجام و جسد قربانی برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی انتقال یافت.

پس از کشف این جسد پرونده ای تشکیل و تحقیقات از سوی ماموران برای مشخص شدن راز قتل این مرد آغاز شد. ماموران در محل جنایت، همسر قربانی را دستگیر کردند.

این زن در بازجویی ها به قتل همسرش اعتراف کرد و مدعی شد به دلیل اختلافات قبلی تعدادی قرص خواب آور در غذای همسرش حل کره و پس از اینکه به خواب رفته، وی او را خفه کرده است.

این زن بیان کرد که چند ساعت بعد از قتل همسرش جسد او را داخل ماشین گذاشته و قصد انتقال آن به خارج از شهر را داشته که در میان راه تصادف کرده و همین باعث موضوع منجر به افشای این جنایت شده است. وی هم اکنون در بازداشت به سر می برد.