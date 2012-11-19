10 هزار میلیارد تومان در صنعت شیشه کشور سرمایه گذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زجاجی روز دوشنبه در جشنواره و همایش بررسی نقشه راه کانون هماهنگی دانش و صنعت شیشه کشور که با حضور محمد جواد قاسمی، سرپرست دفتر تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، احمد عجم استاندار و جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان شیشه در پارک علم و فناوری امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد گفت: صنعت شیشه از صواعی است که می تواند در صادرات نقش موثری ایفا کند و با داشتن تکنولوژی تولید آن در انواع این محصول می توان جایگاه بهتری کسب کرد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از سه هزار میلیارد تومان در صنعت شیشه کشور سرمایه گذاری شده و سالانه بالغ بر دو میلیون تن انواع شیشه تولید و به بازارهای مصرف عرضه می شود.

فعالیت 160 کارخانه شیشه در کشور

نماینده هیئت مدیره انجمن صنعت شیشه کشور تصریح کرد: 60 واحد در مقیاس بزرگ، 100 واحد در مقیاس کوچک و متوسط با تولید سالانه دو میلیون تن محصول حدود 2.5 درصد از تولیدات جهانی را به خود اختصاص داده اند.

زجاجی گفت: رشد سالیانه صنعت شیشه در کشور چهار درصد و سرانه مصرف 25 کیلوگرم است که به نظر می رسد محدودیت ایجاد شده در بخش ساختمانی بویژه در تهران در خصوص حداکثر استفاده 40 درصد نمای ساختمانها میزان مصرف این محصول را کاهش داده است.

دبیر انجمن صنعت شیشه کشور بیان کرد: با توجه به تولید بیش از نیاز داخلی سالانه بیش از 100 میلیون دلار از محل صادرات انواع شیشه به خارج نصیب کشور می شود و فروش سالانه نیز از دو هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

این فعال صنعت شیشه اظهارداشت: در حال حاضر 10 استان کشور در تولید انواع شیشه فعالیت می کنند که استانهای قزوین و مرکزی جایگاه مناسبی در این زمینه دارند.

صادرات شیشه اقتصادی است

زجاجی بیان کرد: صادرات شیشه بسیار اقتصادی است و دولت می تواند به جای صادرات گاز و نفت با حمایت و سرمایه گذاری بیشتر در این بخش می تواند ارزآوری این محصول را افزایش دهد.

وی گفت: 75 تا 80 درصد انواع محصولات شیشه جهان را قادریم در ایران تولید کنیم و در صنعت تولید شیشه خودرو در مدت 45 روز قادریم شیشه هر خودروی جدیدی را تولید و به بازار عرضه کنیم.

این مسئول تصریح کرد: در صنایع جدید شیشه ایجاد شده در کشور میزان مصرف سوخت کاهش یافته و به استاندارد نزدیک شده و در صنعت فلوت نیز با صنایع روز دنیا فاصله زیادی نداریم و تنها در صنعت شیشه شیت و بلور که قدیمی است در سایر رسته ها مشکلی نداریم.

زجاجی اظهارداشت: در حال حاضر 24 خط تولید شیشه فلوت در جهان فعالیت می کند که هفت خط آن در ایران است و با تشکیل کانون دانش و صنعت شیشه امیدواریم نه تنها سهم 2.5 درصدی جهانی خود را حفظ کنیم بلکه در مسیر افزایش تولید و صادرات نیز گام برداریم.

وی با اشاره به قابلیت های استان قزوین در زمینه تامین مواد اولیه شیشه اظهارداشت: دراستان قزوین حدود 17 واحد در تولید شیشه فعال هستند که زمینه اشتغال سه هزار نفر به صورت مستقیم و 15 هزار نفر به صورت غیر مستقیم را فراهم کرده است.

در این مراسم از سند راهبری و نقشه راه کانون هماهنگی دانش و صنعت شیشه کشور رونمایی شد.

استان قزوین با تولید سالانه 750 هزار تن انواع شیشه حدود 35 درصد شیشه کشور را تولید می کند.