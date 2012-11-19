جنگ توییتری حماس و ارتش اسرائیل

گروههای مقاومت فلسطین علاوه بر مقابله با حملات نظامی ارتش صهیونیستی به نوار غزه به رجزخوانی اینترنتی نظامیان اسرائیلی در شبکه های اجتماعی پاسخ می دهند. تصویر زیر نمونه ای از این نبرد است که در صفحه توییتر در جریان است.

صفحه توییتر ارتش اسرائیل (IDF): ما به مقامات عملیاتی حماس، چه در سطوح پایین و چه فرماندهان ارشد توصیه می کنیم در روزهای پیش رو آفتابی نشوند.

پاسخ گردان های عزالدین قسام (Alqassam Brıgade): ای نظامیان اسرائیلی، دستهای متبرک ما به رهبرانتان خواهد رسید و شما هر جا که باشید دروازه های جهنم را به روی خود گشوده اید.