به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه هفته جاری با انجام 9 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که استقلال تهران تنها تیم مدعی پیروز این هفته بود. ملوان و تراکتورسازی در خارج از خانه و سپاهان در دیدار خانگی برابر رقیبان تن به شکست دادند تا از استقلال صدرنشین فاصله بگیرند.

سایپا با دو پله صعود جایگاه پنجم را از آن خود کرد. فولاد و راه‌آهن هم دیگر تیم‌هایی بودند که دو پله صعود کردند و به ترتیب رده‌های هفتم و هشتم را از آن خود کردند. بیشترین سقوط هم مربوط به نفت تهران است که با سه پله تنزل به رده نهم رسید. صبا هم با دو پله نزول به رده یازدهم سقوط کرد.

پرسپولیس اما با برد دراماتیک برابر تیم ذوب‌آهن 9 نفره به رده دهم رسید و به آینده امیدوارتر شد. در بین قعرنشینان هم تنها آلومینیوم به پیروزی رسید اما تیم‌های ذوب‌آهن، صنعت نفت آبادان و گهر دورود هم جزو ناکامان هفته بودند.

نتایج کامل دیدارهای هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* مس کرمان یک - فجرسپاسی شیراز صفر

گل: رضا عنایتی(34)

* راه آهن 2 - صنعت نفت آبادان یک

گل‌ها: بهادر عبدی(23) و فرزاد آشوبی(70) برای راه آهن - روح الله عرب (68) برای صنعت نفت

* پیکان تهران یک - ملوان بندرانزلی صفر

گل: ژوسیلی فریرا(84)

* آلومینیوم هرمزگان یک - گهر دورود صفر

گل: هادی دهقانی(23)

* داماش گیلان 2 - نفت تهران صفر

گل‌ها: افشین چاووشی (51) و علیرضا جهانبخش (84)

* سایپای البرز 2 - صبای قم صفر

گل‌ها: مجید غلام‌نژاد(80) و کاوه رضایی (85)

* سپاهان اصفهان صفر - استقلال تهران یک

گل: خسرو حیدری(15)

* فولاد خوزستان 3 - تراکتورسازی تبریز 2

گل‌ها: پریرا (5)، ایوب والی (6) و ایوب کلانتری (78) برای فولاد - فرزاد حاتمی(79) و احسان حاج‌صفی (88) برای تراکتورسازی

* پرسپولیس تهران 3 - ذوب‌آهن اصفهان 2

گل‌ها: مهدی مهدوی‌کیا (45)، محمد نوری (75) و کریم انصاریفرد(6+90) برای پرسپولیس - پیام صادقیان(5) و علیرضا نورمحمدی(15- گل به خودی) برای ذوب‌آهن

جدول گلزنان برتر:

10 گل: جلال رافخایی(ملوان)

7 گل: یعقوب کریمی(نفت تهران)

5 گل: امید ابراهیمی(سپاهان اصفهان)، کریم انصاریفرد(پرسپولیس)، آرش برهانی(استقلال)، علیرضا جهانبخش(داماش گیلان) و فلاویو لوپز(تراکتورسازی)

4 گل: روح‌الله عرب و رسول نویدکیا(نفت آبادان)، سعید دقیقی و سجاد شهباززاده(سایپا)، مجتبی شیری و بهادر عبدی(راه‌آهن)، عباس محمدرضایی و مهدی نظری(فجرسپاسی)، لوسیانو پریرا(فولاد)، رادومیر دالوویچ(سپاهان)، مصطفی شجاعی(مس کرمان) و محمدرضا طهماسبی(پیکان)

جدول رده بندی لیگ برتر

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- استقلال 14 8 4 2 14 7 7+ 28 - 2- ملوان 15 7 4 4 15 13 2+ 25 - 3- تراکتورسازی 15 6 6 3 25 16 9+ 24 - 4- سپاهان 14 7 3 4 22 16 6+ 24 - 5- سایپا 15 7 5 3 16 12 4+ 24 دو پله صعود 6- فجرسپاسی 15 6 5 4 21 12 9+ 23 یک پله سقوط 7- فولاد 15 6 5 4 23 16 7+ 23 دو پله صعود 8- راه‌آهن 14 6 4 4 14 13 1+ 22 دو پله صعود 9- نفت تهران 15 5 6 4 19 15 4+ 21 سه‌ پله‌ سقوط 10- پرسپولیس 15 5 5 5 18 14 4+ 20 یک پله صعود 11- صبای قم 15 5 5 5 17 15 2+ 20 دو پله سقوط 12- مس کرمان 14 5 4 5 10 10 - 19 - 13- داماش 15 4 7 4 16 19 3- 19 - 14- پیکان 14 5 3 6 16 30 14- 18 - 15- آلومینیوم 15 3 6 6 10 13 3- 15 - 16- ذوب‌آهن 15 3 3 9 13 23 10- 12 - 17- نفت آبادان 15 1 6 8 15 27 12- 9 - 18- گهر دورود 14 1 5 8 8 21 13- 8 -



