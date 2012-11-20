کشتی گیر خراسان شمالی به اردوی تیم ملی دعوت شد

سید امید علوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پایان نخستین دوره رقابت های عمومی کشتی آزاد که با حضور دو هزار و 36 کشتی گیر از سراسر کشور در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد؛ امیرحسین محمدی؛ آزادکار خراسان شمالی که پیش از این مقام قهرمانی مسابقات دانشجویان کشور را نیز کسب کرده بود، در وزن 96 کیلوگرم با نظر مربیان تیم ملی به اولین کارگاه فنی ماهیانه تیم های ملی کشتی آزاد دعوت شد.

وی با بیان اینکه این اردو در سه دوره زمانی و با حضور کشتی گیرانی در هشت وزن برگزار می شود، افزود: اردوی گروه سوم افراد دعوت شده، که امیرحسین محمدی نیز در این گروه قرار دارد از 25 تا 30 آذرماه در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود.

علوی زاده اظهار داشت: در این اردو در وزن 96 کیلوگرم به همراه امیرحسین محمدی از خراسان شمالی، سعید زرینی و احسان زندیه از تهران، رسول پیرمحمدی از البرز، رضا کشاورز ازهمدان، وحید عظیمی از کرمانشاه، محمدرضا علی زاده از اردبیل و رضا هادی از آذربایجان شرقی حضور دارند.

به گفته وی کادر مربیگری گروه سوم دعوت شدگان به اردوی تیم ملی را داود رخش خورشید از تهران، جواد محمدخانی از خراسان رضوی، رضا عظیمی از مازندران، ماشااله حسینی از کرمانشاه و علی بابایی جعفری از استان البرز تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه فنی تیم های ملی کشتی آزاد به صورت ماهیانه بر اساس مسائل آموزشی و ارزیابی، زیر نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، مربیان سازنده و مربیان برگزیده رقابتهای عمومی برگزار می شود.