برای اولین بار دو برد پشت سرهم آوردیم/ بازیکنانم خودشان را باور کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مانوئل ژوزه که پس از پیروزی 3 بر 2 عصر امروز دوشنبه تیمش برابر ذوب آهن در هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر با خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی تهران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: در نیمه اول بازیکنانم کند بودند و جنگندگی لازم را نداشتند اما در نیمه دوم وارد زمین شدیم که بازی را ببریم.

وی ادامه داد: ما شروع بدی داشتیم و دو گل خوردیم اما با گذشت زمان اعتماد به نفس بازیکنان برگشت و با گلی که در ثانیه های پایانی نیمه اول زدیم این اعتماد به نفس چند برابر شد. در مجموع نیمه اول برای ما سخت بود و اکثر زمان بازی در اختیار تیم ذوب اهن بود. اما شانس آوردیم که با یک ضربه ایستگاهی به گل رسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه در نیمه دوم بازیکنانش را به زمین فرستاد تا بازی را ببرند تصریح کرد: با وجود اینکه در نیمه دوم یک پنالتی را از دست دادیم اما توانستیم به پیروزی برسیم. 9 نفره شدن ذوب آهن کار ما را سخت کرد چرا که همه انتظار دارند شما تیم 9 نفره را شکست دهید و برنده شوید.

مانوئل ژوزه افزود: در این مسابقه ما هر کاری کردیم تا به پیروزی برسیم چرا که به سه امتیاز این بازی نیاز داشتیم. حتی در دقایق پایانی بازی با سیستم 3-3-4 بازی کردیم و خوشبختانه بازیکنان هم خودشان را باور کردند و توانستیم این بازی را با پیروزی پشت سربگذاریم.

وی ادامه داد: این برای اولین بار است که در لیگ برتر دو بازی پشت سرهم را می بریم. اما به محض اینکه اعتماد به نفس بازیکنان می خواهد بالا برود لیگ تعطیل می شود. ما پیروزی سختی برابر ذوب آهن داشتیم اما نتیجه عادلانه ای رقم خورد. برای اینکه بازیکنان از فرم مسابقه خارج نشوند روز جمعه یک دیدار تدارکاتی خواهیم داشت تا برای بازی سخت با ملوان آماده شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس عصر روز دوشنبه در آخرین دیدار از هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 3 بر 2 تیم 9 نفره ذوب اهن را شکست داد و با 20 امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار گرفت.