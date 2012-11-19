صیادان باید با اطمینان خاطر بیشتری بهره برداری پایدار از دریا داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سعیدی عصر امروز در نشست بررسی مشکلات صید و صیادی استان بهره گیری اصولی و مناسب از ذخایر ماهیان دریای خزر را اقدامی موثر برای حفظ این ذخایر برای سال های آینده ذکر کرد.

وی همچنین با بیان اینکه صید ماهیان استخوانی از بزرگترین دریاچه جهان یعنی خزر درسال های اخیر روندی رو به کاهش دارد، اظهارداشت: عوامل بیولوژیکی و غیر بیولوژیکی در کاهش صید از خزر موثر است.

مدیر کل شیلات گیلان گفت: این عوامل دست اندرکاران شیلاتی را وادار کرده تا تکثیر مصنوعی ماهیان استخوانی صید از خزر را پایدار نگهدارند و اقتصاد شیلاتی استان را حفظ کنند، اقتصادی که از قدمت طولانی برخوردار است و تداوم آن یکی از عوامل توسعه اقتصادی محسوب می شود.

وی اعلام کرد: در اکوسیستم های طبیعی همچون دریای خزر عوامل بیولوژیکی ( تخم ریزی طبیعی، میزان بچه ماهی، سن بلوغ ماهیان ) و غیر بیولوژیکی ( آلودگی ها، تهدید زیستگاه ها، برداشت شن و ماسه ) دخالت دارند.

سعیدی گفت: رعایت اصول علمی در یک اکوسیستم طبیعی باعث تضمین اشتغال صیادان و رونق اقتصادی می شود که باید به این مهم توجهی ویژه داشت.

وی مهمترین چالش های پیش روی بهره برداری شیلاتی دریای خزر را صید غیر مجاز، برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه ها، ورود انواع آلودگی ها و سایر موارد را نام برد.